Богатые богатеют, бедные беднеют - общественница раскритиковала снятие пенсионных

Общественница Аида Букаева раскритиковала снятие пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz. Свои доводы она привела на странице в Facebook.



По мнению общественницы, каждый раз, как только заявляется о новой реформе, идет поднятие цен. "Если речь идет о поднятии зарплаты или пенсии, на следующий день поднимаются цены на продукты. Причем, неважно, когда на деле все это произойдет - на утро после выхода в свет информации можно увидеть, как торгующие меняют ценники. Поэтому мы и не радуемся поднятию ЗП или пособий", - отметила Букаева.



Она подчеркнула, что реформу, связанную со снятием средств из ЕНПФ, восприняла отрицательно с самого начала, потому что знала, что это повлечет рост цен на жилье.



"Так оно и вышло. Эта реформа "Богатые богатеют, а бедные беднеют!" Потому что ни один учитель со стажем более 20 лет, а тем более медсестра или санитарка, тем более библиотекарь, не имеют на своем пенсионном счету даже два миллиона тенге. Эта реформа повлекла резкий скачок цен на жилье. Деньги еще ни один человек не перевел, а за ценами не угнаться, и теперь благодаря этой реформе за 15 миллионов по программе "Бахытты отбасы " можно купить только однокомнатную. Многодетная семья залезает в кабалу на 20 лет, чтобы ютиться в однушке???", - возмутилась женщина.



Она добавила, обращаясь к разработчикам реформы: "Делайте это тихо и мы даже не узнаем!. Отдавая пенсионные накопления всей страны в Азербайджанский банк, у нас ведь совета и не спрашивали".



"Такое ощущение, что мы на самом деле живем в разных реалиях. Есть люди, которые не знают, что приобрести на эти деньги - у них все есть! Услышав вопросы, заданные руководителю "Отбасы банк", я была в ужасе.



Придумывая эту реформу, ведь вы не наши гроши имели ввиду? Эта реформа привела к тому, что иметь крышу над головой даже в кредит на 20 лет - несбыточная мечта для рядовых казахстанцев!", - заключила Букаева.



Напомним, 23 января в 9.00 стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. За первый день приема заявок на снятие пенсионных накоплений в ЕНПФ поступило более 10 тысяч обращений. За два дня ЕНПФ одобрил заявки на 112 миллиардов тенге желающим досрочно снять пенсионные накопления.