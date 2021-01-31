Берегите свои персональные данные: мошенники активизировались

С началом нового года финансовые мошенники вновь стали активно рассылать электронные письма с заманчивыми предложениями и сомнительными ссылками, расставлять "ловушки" в онлайне, а также звонить гражданам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и иных финансовых организаций. Fingramota.kz совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана напоминают простые правила безопасности, которые помогут защитить ваши деньги, сообщает zakon.kz.



В социальных сетях сейчас распространяется новая форма мошенничества, связанного с быстрым получением электронно – цифровой подписи (ЭЦП) в режиме онлайн. Мошенники предлагают сделать подпись быстро и за определенную плату, и при этом обязательно запрашивают персональные данные гражданина. Делать этого ни в коем случае нельзя, а получать ЭЦП и вводить свои данные можно только на официальном портале egov.kz.



В Интернете можно столкнуться и с другими финансовыми аферами, особенно в популярных социальных сетях.



К примеру, мошенники создают фейковые боты, в том числе от имени известных банков, которые предлагают, к примеру, консультации по получению различных финансовых услуг или подать заявку на получение льготного кредита, соцвыплат, пенсионных средств, удаление негативной кредитной истории, и другие якобы финансовые услуги. Такого рода псевдоботы просят пользователей ввести личные данные и данные банковских карт, могут даже запросить код из SMS, получив который мошенники могут снять все деньги с карты доверчивых граждан.



Не дремлют финансовые мошенники и на просторах остального интернет-пространства - они активно совершают фишинг-атаки, как "рыбаки" пытаясь поймать на крючок свою жертву, рассылая электронные письма, к примеру, от сотрудников банков, или высылают SMS-сообщения со ссылками, которые ведут на сайт-двойник. Все их уловки направлены на то, чтобы пользователь перешел по ссылке, указанной в письме или SMS ввел личные данные (ИИН, номер документа, удостоверяющего личность) реквизиты платежной карты, а также логины и пароли от мобильного банкинга. Либо же при переходе по ссылке в устройство пользователя загружается вирус, который ворует все необходимые для мошенников данные.



Помимо этого, мошенники обзванивают клиентов банков, зачастую представляясь сотрудниками служб безопасности или карточного отдела, предлагая участие в различных розыгрышах и лотереях, запугивая атаками на карт-счета или сообщая о возможности предоставления кредитных "каникул" и т.д. Телефонные мошенники обычно не дают гражданам времени на раздумья, действуют уверенно, четко и профессионально.



Помните, что банковские менеджеры не звонят клиенту первыми, поэтому, если вам позвонили и запросили код из SMS, чтобы заблокировать непонятные транзакции на вашем счету, завершите телефонный разговор и обратитесь в обслуживающий банк.



Предоставляя свои персональные данные неизвестным лицам, в том числе ИИН, ЭЦП, CVV-код с обратной стороны карты, существует риск того, что все средства на карте или счете могут быть обналичены. Также на ваше имя могут быть оформлены сомнительные сделки, подставной кредит, или переоформлен, к примеру, автомобиль.



Чтобы уберечь себя и свои деньги от финансовых мошенников, следует помнить простые правила безопасности:



· Никогда ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому пароли, коды или иные конфиденциальные данные, используемые для подтверждения платежей;



· Никому не передавайте свое удостоверение личности или паспорт, не публикуйте в социальных сетях фотографии идентификационного документа и не рассылайте их третьим лицам посредством мессенджеров (Whats App, Telegram и другие);



· Не стоит проходить регистрацию на подозрительных интернет-ресурсах и передавать, таким образом, неизвестным лицам свои личные данные;



· Не переходите по сомнительным ссылкам в письмах по электронной почте и SMS-сообщениях. Лучше их сразу удалите и заблокируйте отправителя;



· Нужно быть осторожными также на сайтах частных объявлений, где мошенники могут выступать не только в роли продавцов, но и покупателей. Необходимо обязательно обратить внимание на домен сайта. Адрес должен начинаться с https://, а не с http://;



· Если вы сомневаетесь, является ли сайт или страница организации фейковой, свяжитесь с этой организацией и уточните информацию, особенно, если вы собираетесь совершить платежи в системе интернет-банкинга. Позвоните в банк и уточните информацию;



· Не принимайте участие в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию;



· Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете;



· Подключите сервис SMS – уведомлений или Push - уведомлений к своим платежным картам, чтобы видеть все свои транзакции;



· Никогда не отключайте функцию 3D-Secure на своей платежной карте.



Проявляйте особую бдительность в нелегкий для страны эпидемиологический период, и никому, ни при каких обстоятельствах, не раскрывайте свою конфиденциальную информацию.