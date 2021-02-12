"Ангелы не прилетят": смотритель кладбища стирал портреты на памятниках в Шымкенте

В Шымкенте на одном из мусульманских кладбищ родные усопших обнаружили, что кто-то стирает изображения на памятниках, убирает оградки и постаменты. В содеянном уже признался местный смотритель, утверждающий, что не вредил, а, наоборот, помогал умершим обрести покой по исламским канонам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК и Almaty.tv.Местная жительница Нурия Габдулина, придя в очередной раз помолиться за ушедших родственников на кладбище, была в шоке: вместо изображений, выбитых на гранитных плитах, остались лишь серо-белые пятна."У моей мамы убрали оградку и демонтировали памятник, воткнули просто в землю. У моего дяди стерли фотографию. Мне хочется плакать, приходишь на могилу почитать молитву к родным, близким. Когда видишь это ужасное, страшное дело, что тут натворили, у меня возмущение и слезы", - заявила Габдулина.Горожане рассказали, что факты вандализма на погосте имели место и в прошлом году. По словам людей, администрация не дала внятных ответов.После обращения горожан в полицию вандала долго искать не пришлось. Смотритель кладбища признался, что все это его рук дело. Он рассказал, что работает здесь 37 лет и не вредит могилам, а, наоборот, помогает усопшим. Более того, мужчина утверждает: решение убирать оградки и стирать фото на мусульманском кладбище было принято местной общиной. Для шлифовальной машинки на погост даже провели электричество."Ангелы не станут прилетать на могильные камни, где есть портреты. Эти надгробия облюбуют шайтаны. Там читай Коран, не читай – толку нет. Мы помогаем, если кто понимает. Это не только мое решение, это община решила. Теперь, когда беда пришла, я оказался крайним. Ладно, я всю вину возьму на себя", - сказал смотритель Юлдашбай Расулметов.В свою очередь представители духовенства объясняют, что фотографии усопших на памятниках, установленных на кладбищах, по канонам запрещены. Однако если родные и близкие все же решили это сделать, то убирать, а тем более разрушать памятники или оградки никто не имеет права."По шариату нежелательно ставить фото, но мы не запрещаем. Уважать и живого, и усопшего человека - это правило шариата. Мы планируем организовать семинар по погребальным мероприятиям - как по шариату должен проводиться обряд погребения, не нарушая права человека", - отметил главный имам мечети "Абдурахман" Назирхан Ташходжаев.По факту вандализма в полиции начато досудебное расследование. Правонарушителям грозит солидный штраф или лишение свободы до трех лет. С самим смотрителем уже провели профилактическую беседу.