Как удерживается налог при снятии пенсионных накоплений

В Комитете государственных доходов рассказали, как уплачивается индивидуальный подоходный налог (ИПН) с изъятых пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу комитета.



Для снятия пенсионных накоплений предусмотрен отдельный порядок налогообложения единовременных пенсионных выплат.



Удержание суммы ИПН производится Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) на основании заявления об удержании ИПН одним из двух способов по выбору физического лица:



- единовременно - при переводе ЕНПФ уполномоченному оператору;

- ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику (со следующего месяца, в котором начато перечисление пенсии).



В КГД обозначили несколько примеров удержания налога:



- Сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге;

- порог достаточности = 3 500 000 тенге;

- единовременная пенсионная выплата = 5 000 000 тенге (8 500 000 - 3 500 000).



Первый способ удержания налога:

- сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в полном объеме) * 10%= 500 000 тенге;

- сумма ИПН к удержанию и перечислению в бюджет = 500 000 тенге;

- сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты = 4 500 000 тенге (5 000 000 – 500 000).



Второй способ удержания налога:

- сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в полном объеме) * 10 процентов = 500 000 тенге;

- сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге.



При выборе второго способа удержания налога с отсрочкой при перечислении пенсии установлены отдельные положения по удержанию ИПН по случаям, произошедшим после получения отсрочки:



- при выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана - единовременно с суммы пенсионной выплаты;

- при переводе сумм пенсионных накоплений в страховые организации - единовременно с суммы пенсионной выплаты;

- в случае смерти - единовременно с унаследованных наследниками пенсионных накоплений.