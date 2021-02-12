Казахстанцы могут летать самолетами без ограничений - пограничники

Казахстанцам разрешено летать за границу самолетами без ограничений. Об этом сообщил представитель Пограничной службы КНБ Мундаш Муллашев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пересечение сухопутной границы Казахстана, из-за введенных карантинных ограничений, разрешено для казахстанцев один раз в 30 дней.
"Пересечение границы на авиационном транспорте не засчитывается в 30 дней. То есть человек прилетел из Турции и на следующий день может через сухопутную границу выехать в Россию или другую страну, куда ему необходимо. Точно так же гражданин, вернувшись через сухопутную границу на территорию Казахстана, может в любое время авиационным транспортом улететь в другое государство", - рассказал Муллашев на брифинге Погранслужбы КНБ в прямом эфире Instaram.
Иностранцам транзитом ехать через Казахстан нельзя, но можно летать. А иностранцам, имеющим вид на жительство в Казахстане, разрешено пересекать границу не чащу одного раза в 30 дней.
"К примеру, так как и Кыргызская Республика, и ОАЭ входят в перечень (стран, с которыми открыто авиасообщение. - Прим.), то гражданин Кыргызстана может спокойно вылететь в Дубай и также авиационным транспортом вернуться. Но здесь момент такой, что если гражданин Кыргызстана вылетел в Дубай, то и вернуться в Казахстан он может также только через авиационное сообщение. Через сухопутную границу он свободно уже не сможет заехать. Для этого нужны основания", - уточнил Муллашев.
По его словам, на сегодня Казахстаном возобновлено авиасообщение с 14 странами: Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном, Беларусью, Украиной, Грузией, Германией, Нидерландами, Турцией, ОАЭ, Египтом, Южной Кореей, Мальдивами и Шри-Ланкой.
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