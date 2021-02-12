«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Февраля
+1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.6 KZT
  • €1 = 506.47 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы могут летать самолетами без ограничений - пограничники

Просмотров:461 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Казахстанцы могут летать самолетами без ограничений - пограничники
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Казахстанцам разрешено летать за границу самолетами без ограничений. Об этом сообщил представитель Пограничной службы КНБ Мундаш Муллашев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пересечение сухопутной границы Казахстана, из-за введенных карантинных ограничений, разрешено для казахстанцев один раз в 30 дней.

"Пересечение границы на авиационном транспорте не засчитывается в 30 дней. То есть человек прилетел из Турции и на следующий день может через сухопутную границу выехать в Россию или другую страну, куда ему необходимо. Точно так же гражданин, вернувшись через сухопутную границу на территорию Казахстана, может в любое время авиационным транспортом улететь в другое государство", - рассказал Муллашев на брифинге Погранслужбы КНБ в прямом эфире Instaram.

Иностранцам транзитом ехать через Казахстан нельзя, но можно летать. А иностранцам, имеющим вид на жительство в Казахстане, разрешено пересекать границу не чащу одного раза в 30 дней.

"К примеру, так как и Кыргызская Республика, и ОАЭ входят в перечень (стран, с которыми открыто авиасообщение. - Прим.), то гражданин Кыргызстана может спокойно вылететь в Дубай и также авиационным транспортом вернуться. Но здесь момент такой, что если гражданин Кыргызстана вылетел в Дубай, то и вернуться в Казахстан он может также только через авиационное сообщение. Через сухопутную границу он свободно уже не сможет заехать. Для этого нужны основания", - уточнил Муллашев.

По его словам, на сегодня Казахстаном возобновлено авиасообщение с 14 странами: Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном, Беларусью, Украиной, Грузией, Германией, Нидерландами, Турцией, ОАЭ, Египтом, Южной Кореей, Мальдивами и Шри-Ланкой.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика