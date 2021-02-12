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"Просят 200-300 тысяч тенге за должность учителя". Алматинка пожаловалась на школы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:50
"Просят 200-300 тысяч тенге за должность учителя". Алматинка пожаловалась на школы
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Работник частной школы в Алматы пересказала в Facebook слова молодой учительницы, у которой в восьми школах просили взятку за трудоустройство в размере от 200 до 300 тысяч тенге. На пост отреагировали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алматинка описала разговор на собеседовании с одним молодым преподавателем начальных классов.

"На мой вопрос "Почему же вы до сих пор не трудоустроены?" она ответила: "Я пошла в школу, так как хотела работать именно в школе. В одну зашла - попросили 200 тысяч, в другую - там оказалось 250, а в третьей - 300 тысяч за трудоустройство на должность учителя начальных классов. Так я обошла 8 школ, и везде "цены" от 200 до 300 тысяч тенге "входные". На тот момент у меня не было таких денег, и я не хотела платить, я думала, что меня оценят, что найдется школа, которая примет меня на работу без этих "входных". Но я ошиблась, таких школ не оказалось. После восьмой школы по счету я просто пошла на другую работу", - написала она в Facebook.

В Министерстве образования и науки в ответ заявили, что тесно сотрудничают с Агентством по противодействию коррупции и принимают конкретные меры по противодействию коррупции.

"В связи с тем, что автор поста пишет, что общалсась с конкретным человеком и получила от него информацию о противозаконных действиях, мы связались по телефону с автором и попросили озвучить фамилию педагога и данные школы. Пока она не представила нам информацию. После того как получим данные, мы немедленно обратимся в правоохранительные органы и потребуем принятия соответствующих мер", - заверила пресс-секретарь ведомства Гаухар Омарбек.

Она призвала всех граждан, сталкивающихся с противоправными действиями в любых организациях образования, не замалчивать проблемы и обращаться в местные акиматы, МОН и в Агентство по противодействию коррупции.


Источник: Tengrinews.kz
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