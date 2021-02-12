«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Февраля
+1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.6 KZT
  • €1 = 506.47 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев назвал задержание судьи Верховного суда вопиющим случаем

Просмотров:919 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Токаев назвал задержание судьи Верховного суда вопиющим случаем
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам модернизации судебной системы. В своей речи он отметил недавний факт - задержание судьи Верховного суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент отметил, что только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды. Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда.

"Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы.

За последние пять лет по решению судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 18:34
Как подумаю,что они вершат чьи то судьбы-плохо становится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Expert (Посетители) Сегодня, 18:15
в представлениях людей негативный образ всего государства менять надо... судьи, полицейские, работники акиматов - всего лишь частный случай...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • mer
  • Expert
 kk13 (Посетители) Сегодня, 15:34
руководство Высшего судебного совета и Верховного суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы.
Это как понять??? По моему Всех выгнать!!! Провести ЧИСТКУ!!!! Они ОБНАГЛЕЛИ!!! Что говорить об обл,рай судей??? Пока будут по принадлежности к "элитным сословиям" назначать МЗДА всегда будет! Потому что эти назначенцы нищие материально ещё хуже ДУХОВНО!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика