Токаев назвал задержание судьи Верховного суда вопиющим случаем

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам модернизации судебной системы. В своей речи он отметил недавний факт - задержание судьи Верховного суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Президент отметил, что только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды. Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда.



"Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы.



За последние пять лет по решению судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.