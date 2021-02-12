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Приравнять к тяжкому преступлению вмешательство в дела бизнеса призвал Токаев

Просмотров:442 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Приравнять к тяжкому преступлению вмешательство в дела бизнеса призвал Токаев
Фото из открытых источников
Глава государства провел совещание по вопросам модернизации судебной системы, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что государство, несмотря на пандемию, продолжает модернизацию судебной системы. Проводимые реформы должны мобилизовать в отрасль новых квалифицированных специалистов и обеспечить справедливое правосудие. Такие меры предпринимаются прежде всего для укрепления доверия общества к судам. В свою очередь суды и судебные процедуры должны отвечать современным требованиям и защищать права граждан, бизнеса и инвесторов. Теперь, по словам Президента, необходимо обеспечить реальную реализацию этих новых норм и искоренить бюрократизм в деятельности судов.

"Председатель Верховного суда не раз докладывал мне, что судьи при одинаковых условиях нередко выносят разные решения. Таких сомнительных случаев допускать нельзя. Это вызывает негативную реакцию в обществе, распространяется информация, что все суды коррумпированы. Для обеспечения единообразия судебной практики необходимо шире и оперативнее использовать возможности нормативных постановлений Верховного Суда и обзоры судебной практики. Также следует использовать возможности анализа на основе IТ-сервисов. Суды в ходе уголовного процесса не должны оглядываться на следственные органы. Обвинительный приговор не может быть вынесен, если государственный обвинитель не докажет в суде вину подсудимого. Очевидно, что при принципиальности судей досудебные расследования будут проводиться качественно. И права граждан, подвергшихся уголовному преследованию, безусловно, будут защищены", - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам совещания, что в центре всех реформ находится человек. Поэтому судебные процедуры должны быть понятны каждому. Человекоориентированный подход должен лечь в основу деятельности административной юстиции, внедряемой с 1 июля 2021 года. В результате должна в корне измениться система работы госаппарата с гражданами. Ключевая роль в успехе реформы отводится профессионализму судей.

"В прошлогоднем Послании я поручал сделать процесс отбора новых судей прозрачным и открытым. Граждане имеют право знать, кто и за какие заслуги становится судьей. Этот вопрос нужно решать без задержек. Важнейшей задачей Высшего судебного совета является оперативное обеспечение судов высококвалифицированными кадрами. Вместе с тем и Верховному суду необходимо проанализировать причины текучести кадров. Судейская профессия должна привлекать сильных юристов", - сказал Президент.

Глава государства назвал коррупцию одним из основных факторов, подрывающих доверие к судебной системе. Только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды. Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда.

"Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы. За последние пять лет по решению Судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также затронул проблему взаимодействия государственных служащих и предпринимателей.

"Я считаю, что незаконное вмешательство в дела бизнеса со стороны государственного аппарата и всех других лиц, причинившее серьезный ущерб предпринимателям, должно приравниваться к тяжкому преступлению. Нужно в срочном порядке это законодательно оформить", - отметил Глава государства.

Президент прокомментировал выступление на совещании уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"Кажется, существует некий лабиринт, как вы говорите, "бег с препятствиями" в том, что касается разбирательств и продвижения интересов бизнеса. С этим тоже надо разобраться и в практическом плане, и с точки зрения законодательной инициативы. Даю соответствующее поручение. Что касается конкретных вопросов, связанных с арбитражем, привлечением экспертного сообщества, думаю, эти предложения заслуживает самого пристального внимания. После того, как они будут рассмотрены соответствующими государственными органами и Правительством, нужно в срочном порядке принимать конкретные решения", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства высказался по поводу предложения Верховного суда о внедрении принципа экстерриториальной подсудности. Суть данной идеи состоит в том, что для рассмотрения споров специальной IT-программой будет отбираться менее загруженный суд, независимо от его территориального расположения. Иными словами, будет возможна ситуация, когда истец и ответчик будут в одном регионе, а суд - в другом, но для этого должно быть согласие сторон.

"Очевидно, что это станет действенным инструментом против коррупции и равномерно распределит нагрузку на суды по всей стране. Идея родилась не на пустом месте. Работа судов в период пандемии показала определенные плюсы дистанционного рассмотрения дел. Это немалая экономия времени и ресурсов для участников судебных разбирательств. В целом предложение об экстерриториальной подсудности актуально, но требует глубокой проработки. Необходимо просчитать все детали, учесть все риски", - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подробно остановился на вопросе использования новых судебных IT-сервисов. По его словам, суды обязаны применять все достижения современных технологий, консервативные подходы здесь неуместны. При этом нужно и дальше идти в ногу со временем, активно внедряя востребованные технологические решения.

"Предлагаемые IT-сервисы позволят сформировать интегрированную базу знаний. В частности, обратившись к ней, судья сможет увидеть решения коллег по аналогичным делам. Это позволит избежать принятия неверного судебного акта. Преимущества IT-технологий должны почувствовать и участники процесса, которым изначально важно понимать вероятность исхода своего дела. Для этого следует открыть доступ к IT-сервисам судебной системы всем заинтересованным лицам. Это реально сложная задача, здесь надо подойти абсолютно рационально, как говорится, с умом. Безусловно, с соблюдением требований о конфиденциальности информации", - сказал Глава государства.

Президент поручил детально проработать новый судебный IT-сервис, который содержит элементы искусственного интеллекта. На основе введенного большого массива судебных актов он сможет прогнозировать вероятный исход дела. Необходимо учесть риск, связанный с тем, что неправильная судебная практика спровоцирует неверный прогноз.

"При эффективной судебной системе в обществе надежно закрепляется верховенство закона. Успешно проводятся реформы. Это положительно сказывается на благополучии и безопасности наших граждан. Поэтому модернизация судебной системы будет продолжена. Казахстанское общество ждет кардинальных позитивных изменений в судебной сфере", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Также выступили председатель Верховного суда Жакип Асанов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустем Журсунов.

Перед началом совещания Президент был ознакомлен с информационными системами и новыми IT-сервисами, которые Верховный суд начал использовать в своей деятельности.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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