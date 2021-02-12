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«Придумайте прививку от русскоязычных казахов»: Акын, предложивший золотой памятник Елбасы

Просмотров:4520 Опубликовано: Сегодня, 17:08
«Придумайте прививку от русскоязычных казахов»: Акын, предложивший золотой памятник Елбасы
Фото: Балгынбек Имашев / instagram.com
Известный айтыскер Балгынбек Имашев заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, он обратился к ученым с просьбой придумать прививку против русскоязычных казахов, передает ИА «NewTimes.kz».

Видеообращение акын опубликовал на своей странице в Instagram.

«Коронавирусом я переболел летом. Больше мне не нужно делать прививки. Даже если бы это было необходимо, я бы все равно не стал прививаться. Свою судьбу я доверяю Аллаху, а не вакцине», — написал акын под постом.

«Сейчас все только и говорят про вакцину. Есть те, кто против вакцины, а некоторые еще не могут определиться. А то, что звезды шоу-бизнеса или политические деятели прививаются вакциной — это их выбор, никто не вправе их осуждать за это», — пояснил айтыскер.

Также Имашев отметил, что если даже 7 млрд человек на планете вакцинируются, он не собирается этого делать.

«Мои дети, родные, никто не будет прививаться. Конечно, спасибо ученым, которые разработали вакцину за кратчайший срок», — добавил он.

После чего айтыскер обратился профессорам, которые разработали вакцину.

«Ученые, ведь вы разрабатываете же вакцину для таких заболеваний, как грипп, коронавирус. Придумайте прививку против русскоязычных казахов, которые и в правительстве, и в обществе стыдятся разговаривать на своем родном языке. Чтобы те люди, которые привились, хорошо разговаривали на казахском, а не на русском или английском, и не подражали другим нациям. Придумайте вакцину, которая заставляет уважать свой родной язык», — заявил Балгынбек Имашев.

Ранее айтыскер предложил установить памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, выполненный из золота.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 10 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:31
Тут госпитализация явно не поможет.Тут нужна срочная изоляция-желательно на необитаемом острове lol
 
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  • alesha
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 G32 (Посетители) Сегодня, 19:13
Я бы хотел что бы такие вот "граждане" никогда не прививались и вообще не пользовались услугами врачей.

От этого всем будет только плюс.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:23
Я бы тоже не отказался от англоязычной вакцины, было бы не плохо знать второй язык от которого есть толк

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Сергей Владимиров
  • TU-154
  • alesha
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 18:15
А "идиот" можно написать? Не привлекут?
 
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  • Empro
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  • watlow
  • Космос
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  • Ingul
  • Ирон
  • Сергей Владимиров
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  • alesha
  • мунайши73
 Expert (Посетители) Сегодня, 18:00
однако товарищ бредом своим “медвежью услугу” гос.языку оказывает...

Думаю, что Абай сгорел бы от стыда за этого чудика, “уважающего родной язык”
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 17:57
Ну не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся. Че орать б этом?
 
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 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:36
Разработкой вакцин против определенных групп населения занимались "ученые" Третьего Рейха и императорской Японии во Вторую Мировую Войну
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 17:34
Не великого ума господин-товарищ-барин. Интересно, в школе учился?
 
 

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