«Придумайте прививку от русскоязычных казахов»: Акын, предложивший золотой памятник Елбасы

Известный айтыскер Балгынбек Имашев заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, он обратился к ученым с просьбой придумать прививку против русскоязычных казахов, передает ИА «NewTimes.kz».Видеообращение акын опубликовал на своей странице в Instagram.«Коронавирусом я переболел летом. Больше мне не нужно делать прививки. Даже если бы это было необходимо, я бы все равно не стал прививаться. Свою судьбу я доверяю Аллаху, а не вакцине», — написал акын под постом.«Сейчас все только и говорят про вакцину. Есть те, кто против вакцины, а некоторые еще не могут определиться. А то, что звезды шоу-бизнеса или политические деятели прививаются вакциной — это их выбор, никто не вправе их осуждать за это», — пояснил айтыскер.Также Имашев отметил, что если даже 7 млрд человек на планете вакцинируются, он не собирается этого делать.«Мои дети, родные, никто не будет прививаться. Конечно, спасибо ученым, которые разработали вакцину за кратчайший срок», — добавил он.После чего айтыскер обратился профессорам, которые разработали вакцину.«Ученые, ведь вы разрабатываете же вакцину для таких заболеваний, как грипп, коронавирус. Придумайте прививку против русскоязычных казахов, которые и в правительстве, и в обществе стыдятся разговаривать на своем родном языке. Чтобы те люди, которые привились, хорошо разговаривали на казахском, а не на русском или английском, и не подражали другим нациям. Придумайте вакцину, которая заставляет уважать свой родной язык», — заявил Балгынбек Имашев.Ранее айтыскер предложил установить памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, выполненный из золота.