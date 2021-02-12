Человечество ждет постковидная пандемия

В будущем человечество столкнется с массовыми последствиями перенесенной коронавирусной инфекции, заявила профессор Лаззат Ералиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Человечество ожидает постковидная пандемия, когда врачи будут сталкиваться с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. А последствия эти, сейчас мы о них узнаем, совершенно разные", - рассказала на брифинге в СЦК доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Лаззат Ералиева.



По ее словам, у людей происходят неврологические изменения, поражения сердца, часто COVID-19 дает толчок развитию раковых заболеваний.



"Остаются неврологические проявления в виде усталости, бессонницы, ночные панические атаки. Эти проявления остаются длительное время. Поэтому утверждения, что лучше переболеть, чем сделать прививку, абсолютно неверны", - заявила она.