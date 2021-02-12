Антикор не может назвать сумму взятки по делу судьи Верховного суда

В Антикоррупционной службе заявили, что не могут назвать сумму взятки по делу задержанного судьи Верховного суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, данные досудебного расследования не могут разглашаться в интересах следствия.



"Подтверждаем данную информацию (о задержании. - Прим.). В целом данный вопрос муссируется уже давно в социальных сетях. Озвучить сумму я пока не могу. Хочу сказать, что данный факт был выявлен Антикоррупционной службой совместно со Службой собственной безопасности Верховного суда. В настоящее время расследование продолжается.



В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса и в интересах следствия данные досудебного расследования разгласить не могу. По результатам расследования полная информация будет предоставлена", - сообщил Бигайдаров на брифинге ведомства.



По его словам, с начала года Антикоррупционной службой зарегистрировано более 300 досудебных расследований. Задержано 36 должностных лиц, применена мера пресечения "содержание под стражей" в отношении 30 лиц.



Судью Верховного суда Казахстана задержали 11 февраля. В Верховном суде сообщили, что он был задержан с поличным при получении крупной суммы денег в Нур-Султане.



Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал задержание судьи Верховного суда вопиющим случаем.



Судья являлся членом Высшего судебного совета с февраля 2019-го по декабрь 2020 года.