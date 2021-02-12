Названа численность населения Казахстана по итогам 2020 года

Численность населения страны в 2021 году составила 18 миллионов 877 тысяч человек. Это на 245 тысяч человек больше, чем в предыдущем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.



"Численность населения страны на 1 января 2021 года составила 18 миллионов 877 тысяч человек, в том числе городского - 11 миллионов 149 тысяч человек (59,1 процента), сельского - 7 миллионов 727 тысяч человек (40,9 процента)", - говорится в сообщении.



По официальным данным, за год численность населения увеличилась на 245 тысяч человек, или 1,3 процента. За 2020 год наибольший общий прирост наблюдался в трех регионах страны: в Алматы (60,2 тысячи человек), в Нур-Султане (48,5 тысячи человек) и Шымкенте (38 тысяч человек).



Ранее стало известно, что онлайн-перепись населения в Казахстане начнется на месяц раньше традиционной - с 1 сентября 2021 года.



Для этого в Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая.