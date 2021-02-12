Европарламент жестко раскритиковал политситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции

Алматы. 12 февраля. КазТАГ – Европейский парламент (ЕП) жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции, передает корреспондент агентства.



«(ЕП – КазТАГ) настоятельно призывает правительство Казахстана действовать в соответствии со своими международными обязательствами и уважать права человека и основные свободы, закрепленные в статьях 1, 4, 5 и 235 EPCA; призывает власти Казахстана соблюдать международные стандарты в отношении соблюдения правовых рамок для проведения выборов и выполнять рекомендации МНВ БДИПЧ, в том числе касающиеся конституционно гарантированных основных свобод, участия гражданского общества, политического плюрализма, беспристрастности при проведении выборов, права голосовать и баллотироваться на выборах, регистрации избирателей, средств массовой информации (СМИ) и публикации результатов выборов», - говорится в резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в Казахстане.



В ЕП обратили внимание на «тревожное ухудшение общей ситуации с правами человека и репрессии в отношении организаций гражданского общества в Казахстане, которые были отмечены в последние недели, жесткие ограничения, наложенные на право на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций». По мнению европейских парламентариев, «гражданское общество и правозащитные организации, работающие в Казахстане, подвергаются растущему давлению и наказанию со стороны властей страны, что препятствует усилиям по реформированию и ограничивает важную работу гражданского общества».



«Парламентские выборы в Казахстане 10 января 2021 года были охарактеризованы ЕСВД (Европейской службой внешнеполитической деятельности – КазТАГ) как упущенная возможность продемонстрировать эффективное осуществление политических реформ и процесса их модернизации после последних выборов, в то время как несколько вопросов из давних рекомендаций Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) остаются без внимания, включая вопросы, касающиеся основных свобод, беспристрастности администрации выборов, права голосовать и баллотироваться на выборах, регистрации избирателей, СМИ и публикации результатов выборов», - сказано в документе.



Согласно предварительным выводам ОБСЕ/БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правовая база в Казахстане еще не способствует проведению выборов в соответствии с международными стандартами.



«Системные недостатки в отношении уважения свободы ассоциаций, собраний и выражения мнений продолжают ограничивать политический ландшафт, а отсутствие подлинной политической конкуренции и политических оппозиционных групп (при этом с 2013 года не было зарегистрировано новых партий) не оставили избирателям подлинного выбора», - отмечается в резолюции.



Также ЕП указал на то, что два оппозиционных движения – «Көше партиясы» и «Демократический выбор Казахстана» («ДВК») «были запрещены секретными судебными решениями, в которых они были названы «экстремистскими» организациями, не имеющими права на обжалование». Также сказано, что 17 лидеров «Көше партиясы» были отправлены в следственные изоляторы по статьям 182 (создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности) и 405 (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) УК РК, и «им грозят длительные тюремные сроки».



«Заключенные, обвиненные в поддержке «ДВК», все еще отбывают наказание в виде лишения свободы», - добавляет Европарламент и называет конкретные имена из числа 26 человек, которые в документе указаны как «политические заключенные» – в их числе Алмат Жумагулов, Асет Абишев, Кенжебек Абишев, Асхат Жексебаев, Кайрат Клышев, Ербол Есхозин, Абай Бегимбетов, Еркин Сабаншиев, Жанат Жамалиев и другие.



«Незарегистрированной оппозиционной Демократической партии не разрешили участвовать в этих выборах, поскольку 22 февраля 2020 года власти воспрепятствовали проведению партией учредительного съезда в Алматы», - добавляют евродепутаты.



Они указывают на то, что без проведения такого съезда партия не может зарегистрироваться, а члены Демократической партии столкнулись с давлением со стороны властей, некоторые из них были арестованы за предполагаемые административные нарушения, а другим не позволили приехать на место проведения конгресса.



«Во время избирательной кампании и в день выборов власти Казахстана пытались ужесточить контроль за интернет-цензурой, неоднократно отключая интернет и заставляя граждан устанавливать «сертификат национальной безопасности», позволяющий перехватывать зашифрованный веб-трафик, в то время как государственный контроль над Интернетом усиливается, включая попытки ограничить поток информации посредством интернет-цензуры и контроля и отключения интернета, а также продолжения требований от граждан установки «сертификата национальной безопасности», который позволяет перехватывать онлайн-трафик интернет-пользователей», - отмечается в документе.