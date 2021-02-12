Минздрав выдал разрешительный документ на ввоз первой партии вакцин из России

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" в Казахстане началась 12 дней назад.



Министерство здравоохранения РК выдало разрешительный документ на ввоз первой партии вакцин, произведенной в Российской Федерации, передает Today.kz.



В ведомстве пояснили, что данная процедура предусмотрена Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Таким образом, лекарственные средства ввезенные на территорию страны с использованием вышеупомянутого механизма разрешены к применению.



При подаче на выдачу разрешения на ввоз лекарственных средств, обязательно предъявление сертификата качества и других документов доказывающие его эффективность и безопасность, в том числе и сертификаты соответствия международным стандартам GMP.



Продукция, произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом, как отдельной производственной площадки, находится на стадии регистрации. Применение данных вакцин возможно после получения регистрационного удостоверения. Планируется завершение процедур регистрации в период с 16 по 20 февраля текущего года, после детального обследования и получения сертификата соответствия производственной площадки международным требованиям безопасности и качества, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.



Напомним, вакцинация от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" в Казахстане началась 12 дней назад - с 1 февраля 2021 года.