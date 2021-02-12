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Минздрав выдал разрешительный документ на ввоз первой партии вакцин из России

Просмотров:129 Опубликовано: Вчера, 22:13
Минздрав выдал разрешительный документ на ввоз первой партии вакцин из России
Фото из открытых источников
Вакцинация от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" в Казахстане началась 12 дней назад.

Министерство здравоохранения РК выдало разрешительный документ на ввоз первой партии вакцин, произведенной в Российской Федерации, передает Today.kz.

В ведомстве пояснили, что данная процедура предусмотрена Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Таким образом, лекарственные средства ввезенные на территорию страны с использованием вышеупомянутого механизма разрешены к применению.

При подаче на выдачу разрешения на ввоз лекарственных средств, обязательно предъявление сертификата качества и других документов доказывающие его эффективность и безопасность, в том числе и сертификаты соответствия международным стандартам GMP.

Продукция, произведенная Карагандинским фармацевтическим комплексом, как отдельной производственной площадки, находится на стадии регистрации. Применение данных вакцин возможно после получения регистрационного удостоверения. Планируется завершение процедур регистрации в период с 16 по 20 февраля текущего года, после детального обследования и получения сертификата соответствия производственной площадки международным требованиям безопасности и качества, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Напомним, вакцинация от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" в Казахстане началась 12 дней назад - с 1 февраля 2021 года.


Источник: today.kz
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