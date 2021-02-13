Яндекс признался в большой утечке пользовательских данных из-за действий сотрудника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.



Как отмечает пресс-служба, во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник Яндекса предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей. Это был один из трех системных администраторов с правами доступа, необходимыми для технической поддержки сервиса. В результате действий сотрудника было скомпрометировано 4887 ящиков электронной почты.



Как подчеркивает Яндекс, неавторизованный доступ к скомпрометированным ящикам уже заблокирован, а их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи.



Сейчас в Яндексе проводится внутреннее расследование. По итогам расследования будут приняты меры, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.