«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Февраля
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.86 KZT
  • €1 = 507.03 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Яндекс признался в большой утечке пользовательских данных

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Яндекс признался в большой утечке пользовательских данных
Фото ©REUTERS
Яндекс признался в большой утечке пользовательских данных из-за действий сотрудника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Как отмечает пресс-служба, во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник Яндекса предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей. Это был один из трех системных администраторов с правами доступа, необходимыми для технической поддержки сервиса. В результате действий сотрудника было скомпрометировано 4887 ящиков электронной почты.

Как подчеркивает Яндекс, неавторизованный доступ к скомпрометированным ящикам уже заблокирован, а их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи.

Сейчас в Яндексе проводится внутреннее расследование. По итогам расследования будут приняты меры, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика