Водителям больше не нужно возить с собой права и техпаспорт

Казахстанские водители могут больше не возить с собой права и техпаспорт. За отсутствие данных документов штрафовать не будут. Однако автолюбитель должен иметь при себе оригинал удостоверения личности или паспорт. Сегодня, 13 февраля, вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.Полиция будет проверять принадлежность авто через инфосистемы. На служебных планшетах установлена спецпрограмма "Единый реестр административных производств", в которой отображаются все данные водителя и авто: кому принадлежит машина, какие были нарушения, когда был пройден техосмотр и оформлен страховой полис. Сегодня у полиции имеется 8 649 таких планшетов.К документам, удостоверяющим личность, относятся паспорт гражданина Казахстана, удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства. Студенческий билет, служебное удостоверение к ним не относятся.Кроме того, принятые поправки не распространяются в отношении авто с иностранными номерами, а также водителей, получивших удостоверения на право вождения за пределами Казахстана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.