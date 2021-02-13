Водителям больше не нужно возить с собой права и техпаспорт

Казахстанские водители могут больше не возить с собой права и техпаспорт. За отсутствие данных документов штрафовать не будут. Однако автолюбитель должен иметь при себе оригинал удостоверения личности или паспорт. Сегодня, 13 февраля, вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
Полиция будет проверять принадлежность авто через инфосистемы. На служебных планшетах установлена спецпрограмма "Единый реестр административных производств", в которой отображаются все данные водителя и авто: кому принадлежит машина, какие были нарушения, когда был пройден техосмотр и оформлен страховой полис. Сегодня у полиции имеется 8 649 таких планшетов.
К документам, удостоверяющим личность, относятся паспорт гражданина Казахстана, удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства. Студенческий билет, служебное удостоверение к ним не относятся.
Кроме того, принятые поправки не распространяются в отношении авто с иностранными номерами, а также водителей, получивших удостоверения на право вождения за пределами Казахстана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz