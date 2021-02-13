«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Февраля
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.86 KZT
  • €1 = 507.03 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Водителям больше не нужно возить с собой права и техпаспорт

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Водителям больше не нужно возить с собой права и техпаспорт
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Казахстанские водители могут больше не возить с собой права и техпаспорт. За отсутствие данных документов штрафовать не будут. Однако автолюбитель должен иметь при себе оригинал удостоверения личности или паспорт. Сегодня, 13 февраля, вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Полиция будет проверять принадлежность авто через инфосистемы. На служебных планшетах установлена спецпрограмма "Единый реестр административных производств", в которой отображаются все данные водителя и авто: кому принадлежит машина, какие были нарушения, когда был пройден техосмотр и оформлен страховой полис. Сегодня у полиции имеется 8 649 таких планшетов.

К документам, удостоверяющим личность, относятся паспорт гражданина Казахстана, удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства. Студенческий билет, служебное удостоверение к ним не относятся.

Кроме того, принятые поправки не распространяются в отношении авто с иностранными номерами, а также водителей, получивших удостоверения на право вождения за пределами Казахстана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cain_77 (Посетители) Сегодня, 09:39
Так магины с армянскими номерами так и ездят? Им можно и без прав и пьянными
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика