Миллиардеров хотят обязать платить отдельный налог

В рамках усилий по сокращению социального неравенства законодатели Вашингтона предлагают взимать сбор в размере одного процента с миллиардеров, живущих в штате. Богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса могут обязать платить 2 миллиарда долларов подоходного налога в бюджет Вашингтона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Unilad.
Законодатели заявили, что налог будет применяться только к нематериальным финансовым активам или финансовым инвестициям, таким как акции или опционы.
По данным Tax Foundation, кроме Джеффа Безоса, большая часть налоговых поступлений будет получена от Билла Гейтса, миллиардеров Маккензи Скотт и Стива Баллмера.
Если законопроект будет принят, Безос, состояние которого в настоящее время составляет около 200 миллиардов долларов, по новому налогу будет должен около двух миллиардов в год. Билл Гейтс, состояние которого составляет около 135 миллиардов долларов, уплатит около 1,3 миллиарда. Стив Баллмер, в свою очередь, должен уплатить около 870 миллионов долларов. Маккензи Скотт, бывшая жена Безоса, должна выплачивать около 600 миллионов долларов в год.
Однако миллиардеры могут избежать уплаты налога, если они будут проводить 183 календарных дня в году в другом штате.
Эксперты выразили опасения, что любой из этих людей может переехать в другой штат, сделав его своим основным местом жительства, и переместить штаб-квартиры своих компаний, которые находятся в Вашингтоне. По их мнению, на такой шаг может пойти Джефф Безос, так как недавно он решил покинуть пост гендиректора возглавляемой им компании Amazon.
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