Facebook разрабатывает "умные" часы - СМИ

Facebook разрабатывает "умные" часы, которые планирует выпустить в следующем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, занимается разработкой "умных" часов, которые планирует выпустить на рынок в следующем году, сообщает онлайн-издание Information, специализирующееся на информации о технологической отрасли, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



Собеседники издания рассказали, что при помощи "умных" часов пользователи смогут отправлять сообщения через сервисы Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и слежения за состоянием здоровья.



Как отмечает издание Verge, устройство, по предварительной информации, будет работать на базе операционной системы Android. По данным портала, Facebook также работает над собственной "операционкой" для гаджетов, которая, возможно, будет устанавливаться на новые версии устройства.



Ранее сообщалось, что Facebook совместно с EssilorLuxottica (материнской для Ray-Ban) займется разработкой "умных" очков нового поколения. EssilorLuxottica уточнила, что название, характеристики, возможности программного обеспечения, предположительная цена товара и другие подробности будут оглашены ближе к 2021 году.



Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.