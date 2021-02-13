В бумажных бутылках станут продавать напитки Coca-Cola

Напитки Coca-Cola будут продавать в бумажных бутылках. Время выхода новой продукции пока не известно, но тестирование начнется летом 2021 года, передает BBC.



Прототип бумажной бутылки, как сообщает телеканал, разработала датская Paper Bottle Company (Pobaco). В ней есть тонкий пластиковый вкладыш, однако компания стремится создать стопроцентно перерабатываемую бутылку без пластика.



«Coca-Cola разольет свой напиток Adez в две тысячи бутылок от Pobaco. Сначала они будут продаваться через розничную сеть в Венгрии», — говорится в информации.



Ранее сообщалось, что Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé являются лидерами по загрязнению планеты пластиком. Выброшенный пластик нашли и проанализировали 55 странах. Этим занимались около 15 тысяч волонтеров. Среди куч мусора тару от продукции Coca-Cola они обнаружили в 51 стране.



Осенью 2020 года компания объявила, что закроет выпуск многих своих брендов.