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Видео с виолончелистом на подвесном мосту в Семее стало вирусным в Сети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:10
Видео с виолончелистом на подвесном мосту в Семее стало вирусным в Сети
Кадр из видео
Казахстанцев восхитило исполнение композиции Абая известным виолончелистом Багжаном Есиркепом на высоте 115 метров в Семее, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео, на котором виолончелист Багжан Есиркеп на самой высокой точке моста в Семее исполняет любимую многими песню Абая "Көзімнің қарасы", стало вирусным.

Как оказалось, идея именно таким образом популяризировать творчество великого Абая и красоты Восточного Казахстана для развития внутреннего туризма пришла в голову представителям Управления туризма и внешних связей ВКО.

"Мы уверены, что данные проекты в социальных сетях стимулируют граждан Казахстана путешествовать по своей стране и открывать для себя родные края, особенно актуально это во время пандемии. Мы верим, что благодаря таким проектам туризм в Восточном Казахстане будет развиваться.

Было приятно, что Багжан Есиркеп сразу же согласился принять участие в этом проекте. Он рассказал, что в начале его творческого пути у него была цель сыграть казахские песни на виолончели и придать музыке новое дыхание. У него очень хорошо получилось", - рассказала директор Туристского информационного центра ВКО Татьяна Исенева.

По ее словам, снимать данный ролик было очень непросто, еще сложнее - соблюсти все меры безопасности.

"Перед тем как съемочная группа поднялась на мост, все прошли инструктаж. Поднимались в касках, только на лифте - 17 минут. Снимать было очень тяжело, так как было холодно - около минус 30 градусов. Багжану было трудно сниматься в таких условиях, но вся команда успешно справилась. Всю съемку проводили с дрона, было четыре дубля, из них выбрали самый удачный", - рассказала Татьяна Исенева.

Отметим, что высота моста в Семее - 115 метров. Снимал видео популярный видеооператор, travel-блогер Анзор Гасаев.

Что касается самой композиции, которую исполняет виолончелист, то это известная композиция Абая "Көзімнің қарасы". Это произведение о любви было написано в 1891 году.

Как отметили в Управлении туризма и внешних связей ВКО, это не единственное видео. Планируется создать целую серию роликов, которые будут объединять две темы - красоты Восточного Казахстана и творчество великих людей, родившихся в этом регионе.

@tengrinewskz

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Источник: Tengrinews.kz
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