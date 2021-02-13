Умер легендарный советский штангист Юрий Власов. Он был кумиром Шварценеггера

Олимпийский чемпион 1960 года по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram написал российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, сообщает Tengrinews.kz."Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек.За мою карьеру довелось пожать руку многим супертяжеловесам легендам советской тяжелой атлетики: Леонид Жаботинский, Василий Алексеев, Александр Гуняшев, Анатолий Писаренко, Александр Курлович, Леонид Тараненко, Андрей Чемеркин. Были еще имена, но эти имена в юношеские годы я слышал чаще всех. Не довелось увидеть Султана Рахманова и Юрия Петровича Власова. Но память о всех радует душу, и радует, что я тоже был причастен к штангистам супертяжам , не таким великим, но был", - написал Кокляев.В комментариях к посту соболезнование выразил казахстанский штангист Илья Ильин. "Светлая память Легендарному", - написал он.Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке (Донецкая область). Он является олимпийским чемпионом 1960 года в Риме, четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Выступал в тяжелом весе. Также известен, как писатель, политический деятель, журналист, дипломат.