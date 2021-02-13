Умер легендарный советский штангист Юрий Власов. Он был кумиром Шварценеггера

Олимпийский чемпион 1960 года по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram написал российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, сообщает Tengrinews.kz.
"Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек.
За мою карьеру довелось пожать руку многим супертяжеловесам легендам советской тяжелой атлетики: Леонид Жаботинский, Василий Алексеев, Александр Гуняшев, Анатолий Писаренко, Александр Курлович, Леонид Тараненко, Андрей Чемеркин. Были еще имена, но эти имена в юношеские годы я слышал чаще всех. Не довелось увидеть Султана Рахманова и Юрия Петровича Власова. Но память о всех радует душу, и радует, что я тоже был причастен к штангистам супертяжам , не таким великим, но был", - написал Кокляев.
В комментариях к посту соболезнование выразил казахстанский штангист Илья Ильин. "Светлая память Легендарному", - написал он.
Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке (Донецкая область). Он является олимпийским чемпионом 1960 года в Риме, четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Выступал в тяжелом весе. Также известен, как писатель, политический деятель, журналист, дипломат.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.