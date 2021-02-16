Ограничения на покупку хлеба установили в Алматы

В Алматы установили ограничения на покупку хлеба. Теперь в одни руки отпускается не более пяти булок, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление предпринимательства и инвестиций Алматы.
По данным ведомства, лимит на продажу хлеба установлен в фирменных магазинах компании "ХБК "Аксай". Отмечается, что ранее подобная практика уже применялась и горожанам не о чем волноваться.
"Периодически такие ограничения бывают, это обычная практика. Данные меры принимаются, чтобы не допустить дефицита хлеба по сниженным розничным ценам. Дело в том, что мы фиксируем цены на продукты. Однако отмечаются случаи, когда перекупщики в утреннее время приходят и выкупают весь хлеб, чтобы в дальнейшем перепродать по более завышенной цене. Затем у населения складывается мнение, что в городе дефицит хлеба и все дорого. Однако это не так, поэтому вы вводим такие ограничения по продаже", - сообщили в управлении.
Сообщается, что ограничения касаются только фирменных магазинов, хлеб в которых продается на уровне отпускных цен завода. В других магазинах города таких ограничений нет.
В целом производство социального хлеба "ХБК "Аксай" остается на прежнем уровне. Соответственно, объемы поставок продукции в магазины города не уменьшались. В рамках ранее заключенного договора между акиматом и "ХБК "Аксай" отпускная цена завода на хлеб зафиксирована на уровне 75 тенге за булку", - добавили в ведомстве.
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