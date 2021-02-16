«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.87 KZT
  • €1 = 505.83 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ограничения на покупку хлеба установили в Алматы

Просмотров:1087 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Ограничения на покупку хлеба установили в Алматы
Фото из открытых источников
В Алматы установили ограничения на покупку хлеба. Теперь в одни руки отпускается не более пяти булок, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление предпринимательства и инвестиций Алматы.

По данным ведомства, лимит на продажу хлеба установлен в фирменных магазинах компании "ХБК "Аксай". Отмечается, что ранее подобная практика уже применялась и горожанам не о чем волноваться.

"Периодически такие ограничения бывают, это обычная практика. Данные меры принимаются, чтобы не допустить дефицита хлеба по сниженным розничным ценам. Дело в том, что мы фиксируем цены на продукты. Однако отмечаются случаи, когда перекупщики в утреннее время приходят и выкупают весь хлеб, чтобы в дальнейшем перепродать по более завышенной цене. Затем у населения складывается мнение, что в городе дефицит хлеба и все дорого. Однако это не так, поэтому вы вводим такие ограничения по продаже", - сообщили в управлении.

Сообщается, что ограничения касаются только фирменных магазинов, хлеб в которых продается на уровне отпускных цен завода. В других магазинах города таких ограничений нет.

В целом производство социального хлеба "ХБК "Аксай" остается на прежнем уровне. Соответственно, объемы поставок продукции в магазины города не уменьшались. В рамках ранее заключенного договора между акиматом и "ХБК "Аксай" отпускная цена завода на хлеб зафиксирована на уровне 75 тенге за булку", - добавили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • zhanino
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:59
Не забудьте это "достижение" в торжественную речь вставить на 30 лет
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:25
карточки на хлеб и другие продукты когда вводить начнем?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика