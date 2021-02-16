«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.87 KZT
  • €1 = 505.83 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка

Просмотров:855 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка
Фото: moika78.ru
Экс-депутат Верховной рады от партии "Свобода" Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе из-за русского языка, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 14 февраля в одном заведений Киева.

По информации Strana.ua, Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, будучи "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском.

Любить "мову" они требовали с ножом, приставленным к горлу.

За девушку заступился один из посетителей. "Свободовец" с другом переключились на него.

Спор на тему "чому не державною" перерос в поножовщину. Товарищ Гелевея достал нож и вместе с экс-нардепом зажали своего противника в углу помещения. Прямо в кафе, где отдыхали киевляне, нанесли резаные раны клинком, - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативная группу. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Полиция уже завела уголовное производство. Предварительно известно, что на месте задержали товарища Олега Гелевея. А самого экс-нардепа допросили и пока отпустили.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Aktauskii
  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:59
Цитата: saktau
Был в Киеве и без проблем общался на русском. Во Львове был тоже

также как и везде большинство это обычные люди, которым нет разницы на каком языке ты говоришь. отдельных персонажей везде хватает, у нас тоже в свете последних событий модно стало быть нацпатриотом
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 14:40
Оправдают. Стерненко №2

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 13:10
Был в Киеве и без проблем общался на русском. Во Львове был тоже на русском без проблем. Было это года 3-4 тому назад.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:41
очень показательный патриотизм.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика