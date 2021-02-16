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Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - Минэнерго

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Решение о строительстве АЭС в Казахстане не принято - Минэнерго
Фото из открытых источников
Решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане еще не принято. Сейчас изучаются реакторные технологии США, Южной Кореи, Франции, Китая и России. Об этом говорится в ответе Министерства энергетики на запрос zakon.kz.

Сообщается, что ежегодно Минэнерго проводит мониторинг баланса электрической мощности на среднесрочный и долгосрочный периоды. Прогнозный баланс на долгосрочный период показывает дефицит мощности. Поэтому Минэнерго рассматривает варианты ввода базовой и маневренной генерации электроэнергии с использованием различных источников энергии.

Учитывая ежегодный рост потребления и ужесточения экологических требований, АЭС выступает одним из альтернативных источников покрытия базовых нагрузок. Министерством изучаются реакторные технологии ведущих мировых производителей, таких как США, Южная Корея, Франция, Китай, Россия и т.д. Однако в настоящее время решение по строительству АЭС в Казахстане не принято, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при принятии решения о строительстве АЭС будет учитываться мнение населения, о котором также заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

В независимом Казахстане строительство атомной электростанции обсуждают не первый год. Впервые идею о ее строительстве высказали в 1997-м. Тогда сообщалось, что АЭС построят в поселке Улкен в Алматинской области. Но тогда окончательного решения не приняли.

Во второй раз про АЭС заговорили в середине 2000-х. Место размещения определили в Актау, но тоже не смогли принять решение. В 2016 году стало известно, что в стране не будут строить АЭС по крайней мере в течение семи лет из-за избытка электроэнергии.

В 2019 году президент России Владимир Путин предложил Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям. На следующий день в Минэнерго сказали, что предварительным местом строительства определен поселок Улкен. Новость вызвала резонанс. И тогда Токаев пообещал, что "без учета мнения населения решение о строительстве АЭС принято не будет".

10 февраля 2021 года посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что госкорпорация "Росатом" готова взяться за строительство атомной электростанции в Казахстане.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:10
АЭС это не "планшетный заводик", тут на шару не получится бабло освоить, это раз.
Второе, работать на ней уже некому, нет инженеров-атомщиков в Казахстане и вряд ли будет. Вот и не строят. Это реальный сектор экономики, а у нас только понты остались, сами не потянем ни строить, ни эксплуатировать.
 
 

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