Ежемесячный платеж за ипотеку в Казахстане почти в 1,5 раза превышает доход семьи

Согласно отчету Property Prices Index by Country, Казахстан занял 74-е место из 109 стран по доступности ипотеки в 2021 году, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.kz.По их расчетам, ежемесячный платеж при покупке квартиры или дома площадью 90 квадратных метров сроком на 20 лет в ипотеку в Казахстане почти в 1,5 раза превышает ежемесячный доход одной семьи.Самая доступная ипотека в таких странах, как Саудовская Аравия, Пуэрто-Рико и США, где ежемесячный платеж по ипотеке не превышает и 30% от дохода домохозяйства.Среди стран ЕАЭС лучше обстоят дела с ипотекой в России, которая заняла 65-е место, однако при этом ежемесячный платеж там превышает доход семьи на 30,3%. Армения расположилась на 93-м месте, Беларусь — на 96-м, Кыргызстан — на 98-м; ежемесячный платеж по ипотеке в этих странах превышает доход семьи в 2,3, в 2,5 и в 2,6 раза соответственно.Наименее доступна ипотека в Аргентине, где ежемесячный платеж в 9,4 раза превышает доход семьи. Следом идут Иран и Сирия, где платеж по ипотеке в 7,1 и в 7,3 раза превышает доход семьи.Стоит отметить, что Казахстан по сравнению с прошлыми годами улучшил свой рейтинг доступности ипотеки и отношения ежемесячного платежа к доходу семьи. В прошлом году Казахстан занимал 80-е место из 104 стран, а платеж превышал доход семьи на 77%, пять лет назад — 78-е место из 102 стран, где платеж по ипотеке при этом превышал доход семьи почти в два раза.В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о досрочном снятии части пенсионных накоплений, которую граждане могут использовать для улучшения жилищных условий.Согласно данным ЕНПФ, правом досрочного снятия и использования пенсионных накоплений могут воспользоваться более 761 тыс работающих вкладчиков: средняя сумма накоплений, превышающая сумму достаточности, составляет около 3,2 млн тенге.К слову, 25 января за первый день приема заявок в ЕНПФ поступило более 10 тыс заявок на общую сумму более 114,6 млрд тенге на единовременные выплаты пенсионных накоплений. После чего на покупку жилья казахстанцы получили из ЕНПФ более 408 млрд тенге.Значительный рост цен на жилье в стране за последний год был отмечен именно в январе 2021 года. Так, цена за квадрат метр нового жилья выросла на 3,8%, вторичного благоустроенного жилья — сразу на 7,2% за месяц. В 2020 году ежемесячный рост цен на жилую недвижимость в среднем составлял лишь 0,4% на новое и 1,1% на вторичное благоустроенное жилье.Самый большой рост цен на новое жилье в январе зафиксирован в Петропавловске (сразу на 78,2%), следом идут Усть-Каменогорск (+32,4%) и Талдыкорган (+20,5%). В Нур-Султане стоимость нового жилья выросла за месяц на 3,4%, в Алматы — на 2,6%.В то же время в четырех городах РК, включая мегаполис Шымкент, цена за квадрат метр нового жилья снизилась: в Атырау — на 8,5%, в Шымкенте — на 4,8%, в Семее — на 4,4%, в Актау — на 3,8%.На рынке вторичного благоустроенного жилья средние цены в январе выросли во всех городах РК. Самый заметный рост наблюдался в Уральске (+32,1%), Туркестане (+20,1%) и Нур-Султане (+10,4%). В Алматы цены выросли на 3,5%, в Шымкенте — на 3,2%.Как сообщила пресс-служба премьер-министра РК В 2020 году в эксплуатацию введено 15,3 млн квадратных метров жилья — на 16,8% больше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году планируется введение 17 млн квадратных метров жилья.