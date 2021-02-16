«Не покупайте квартиры, закрывайте ипотеки»: Финансист посоветовал казахстанцам, на что тратить пенсионные

Самая «горячая» тема этого года — снятие части пенсионных накоплений жителями Казахстана. Одни уже изъяли деньги и потратили по назначению, вторые — на стадии оформлении заявки, а третьи выбрали выжидательную политику. К двум последним категориям людей как раз-таки обращается известный казахстанский финансовый консультант Расул Рысмамбетов. Он советует им не покупать квартиры, а закрывать ипотечные займы, отмечая, что высокая стоимость жилья — надувательство цен, передает ИА «NewTimes.kz».



По словам эксперта, который внимательно следит за состоянием отечественного рынка недвижимости, цены на квартиры сегодня растут быстрее, чем доходы населения.



«Не стоит покупать новую квартиру сейчас. Лучше закройте ипотеку имеющуюся. Опять надувают пузырь. Раздают госденьги, деньги из ЕНПФ — строительным компаниям. Цены на жилье не могут быть такими высокими. Это надувательство цен. Плохо, что когда мы это поймем, первые пикеты ипотечников уже будут возле ворот банков. Самое забавное, что банки тут реально не при чем. Государство поддерживает строителей, а какие-то банки зашатаются как косвенный ущерб. Не думаю, что банки упадут из-за этого, но им поможет государство», — пишет в Facebook Расул Рысмамбетов.



В интервью интернет-газете ZonaKZ эксперт отметил, что в январе в Алматы стоимость одного метра квадратного жилья увеличилась на 2,8-3%. Это по сравнению с данными декабря 2020 года.



«Если в январе прошлого года квартира в среднем стоила 420 тыс тенге за один квадратный метр, то нынче — 468 тыс тенге. В Шымкенте цена составляла 250 тыс тенге, сейчас — примерно 300 тыс тенге (…). Аналогичная картина наблюдается по всему Казахстану. Возьмем статистику за последние два года и увидим рост стоимость квартир в среднем на 18-20%», — говорит эксперт в сюжете.



По его словам то, что сейчас сложилось на рынке недвижимости отчасти результат нестабильного курса тенге.



«Если в дальнейшем казахстанская валюта ослабнет к доллару, то квартиры неминуемо вырастут в цене, поскольку многие застройщики используют при строительстве импортные материалы», — добавляет консультант. При этом он отмечает, что в случае массового приобретения жилья в ипотеку, через полгода заемщики начнут осознавать неспособность «тянуть» расходы и будут просить отсрочки.



«Завтра, когда людям станет нечем платить, они обратятся к государству (…). Не так давно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал урегулировать вопрос с ростом цен на недвижимость, но это не получается сделать потому, что нет рычагов.», — добавил эксперт.



Резюмируя, Расул Рысмамбетов посоветовал казахстанцам на пенсионные деньги не покупать новое жилье, а гасить заем по имеющемуся ипотечному кредиту. Тем, жителям страны, у которых нет порога достаточности для снятия накоплений, он также рекомендует отказаться от мысли приобретения заветных метров квадратных до лучших времен, поскольку качество возведения многоквартирных домов не вселяет доверия.