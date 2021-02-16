Сносят и возвращают: жители Карагандинской области "борются" за серп и молот

В поселке Акбастау местные жители снесли серп и молот и установили государственный флаг.
В поселке Акбастау Карагандинской области местные жители несколько раз сносили памятник серпу и молоту на окраине населенного пункта, чтобы установить вместо него флаг Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.
Отмечается, что в первую ночь группа людей убрала постамент, но неизвестные вернули его назад. На следующую ночь серп и молот снова убрали, а на его месте появился флаг Казахстана.
В аппарате акима Абайского района подтвердили, что памятник сносился и устанавливался несколько ночей подряд. При этом чиновники не знают, кто мог это делать.
Сейчас на этом месте ничего не стоит — ни флаг, ни серп. Флаг убрал акимат, так как он был установлен с нарушением правил использования государственных символов. Кто конкретно это делает, нам непонятно. Между жителями конфликта нет, — утверждают в акимате.
По словам чиновников, сейчас они проводят встречи с жителями и предлагают поставить на этом месте надпись "Я люблю Акбастау".
Также в акимате заверили, что памятник серпу и молоту не относился к культурным объектам и "сохранялся исключительно, как память о прошлом".
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