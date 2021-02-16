«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.62 KZT
  • €1 = 506.28 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сносят и возвращают: жители Карагандинской области "борются" за серп и молот

Просмотров:886 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Сносят и возвращают: жители Карагандинской области "борются" за серп и молот
© Photo: Сообщество eKaraganda
В поселке Акбастау местные жители снесли серп и молот и установили государственный флаг.

В поселке Акбастау Карагандинской области местные жители несколько раз сносили памятник серпу и молоту на окраине населенного пункта, чтобы установить вместо него флаг Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

Отмечается, что в первую ночь группа людей убрала постамент, но неизвестные вернули его назад. На следующую ночь серп и молот снова убрали, а на его месте появился флаг Казахстана.

В аппарате акима Абайского района подтвердили, что памятник сносился и устанавливался несколько ночей подряд. При этом чиновники не знают, кто мог это делать.

Сейчас на этом месте ничего не стоит — ни флаг, ни серп. Флаг убрал акимат, так как он был установлен с нарушением правил использования государственных символов. Кто конкретно это делает, нам непонятно. Между жителями конфликта нет, — утверждают в акимате.

По словам чиновников, сейчас они проводят встречи с жителями и предлагают поставить на этом месте надпись "Я люблю Акбастау".

Также в акимате заверили, что памятник серпу и молоту не относился к культурным объектам и "сохранялся исключительно, как память о прошлом".


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика