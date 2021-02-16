Шести компаниям могут разрешить управлять пенсионными казахстанцев

Названы шесть компаний, которым могут разрешить управлять пенсионными активами казахстанцев в рамках досрочного снятия накоплений из ЕНПФ. Шесть из 18 компаний соответствуют установленным требованиям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.



15 февраля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, которое устанавливает:



- требования к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы;

- перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем;

- порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем за счет пенсионных активов.



"На текущий момент утвержденным требованиям соответствуют 6 из 18 управляющих компаний, обладающие лицензиями агентства на управление инвестиционным портфелем, в частности:



- АО First Heartland Jysan Invest;

- АО BCC Invest - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит";

- АО Halyk Global Markets (ДО АО "Народный Банк Казахстана");

- АО ДО "Народный Банк Казахстана" Halyk Finance;

- АО First Heartland Capital;

- АО "Сентрас Секьюритиз", - говорится в сообщении.



В агентстве отметили, что постановление находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после его официального опубликования.



Напомним, казахстанцам дадут возможность передать часть пенсионных накоплений в частное доверительное управление.



Реализовать данное право могут граждане, не достигшие пенсионного возраста, имеющие пенсионные накопления, превышающие порог минимальной достаточности, а также лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты.



Вкладчики могут передавать пенсионные накопления в доверительное управление от одной управляющей компании в другую не чаще одного раза в год.