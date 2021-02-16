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Шести компаниям могут разрешить управлять пенсионными казахстанцев

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 20:30
Шести компаниям могут разрешить управлять пенсионными казахстанцев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Названы шесть компаний, которым могут разрешить управлять пенсионными активами казахстанцев в рамках досрочного снятия накоплений из ЕНПФ. Шесть из 18 компаний соответствуют установленным требованиям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

15 февраля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, которое устанавливает:

- требования к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы;
- перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем;
- порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем за счет пенсионных активов.

"На текущий момент утвержденным требованиям соответствуют 6 из 18 управляющих компаний, обладающие лицензиями агентства на управление инвестиционным портфелем, в частности:

- АО First Heartland Jysan Invest;
- АО BCC Invest - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит";
- АО Halyk Global Markets (ДО АО "Народный Банк Казахстана");
- АО ДО "Народный Банк Казахстана" Halyk Finance;
- АО First Heartland Capital;
- АО "Сентрас Секьюритиз", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что постановление находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после его официального опубликования.

Напомним, казахстанцам дадут возможность передать часть пенсионных накоплений в частное доверительное управление.

Реализовать данное право могут граждане, не достигшие пенсионного возраста, имеющие пенсионные накопления, превышающие порог минимальной достаточности, а также лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты.

Вкладчики могут передавать пенсионные накопления в доверительное управление от одной управляющей компании в другую не чаще одного раза в год.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 21:52
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