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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Haval приедет в Казахстан в апреле

Просмотров:1020 Опубликовано: Сегодня, 07:55
Haval приедет в Казахстан в апреле
Фото: Daily-Motor.Ru
Компания Haval планирует расширить рынок сбыта машин, выпущенных на заводе бренда в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»). Автомобили китайской марки в апреле должны начать продавать в Казахстане.

По информации казахстанского портала «Колёса», продажами Haval на казахстанском рынке займется компания Astana Motors. Автомобили будут поставляться в страну из России. Модельная линейка Haval для Казахстана будет аналогична той, что представлена на российском рынке. Речь идет о двух кроссоверах – F7 и его купеобразной версии F7x, а также рамных внедорожниках H5 и H9.

На первых порах китайские кроссоверы будут делить казахстанские шоурумы с Subaru.

Напомним, в России моторная линейка этих автомобилей состоит из 1,5- и 2-литровых бензиновых наддувных двигателей мощностью от 150 до 245 лошадиных сил, а также дизелей, но последние до Казахстана, скорее всего, не доберутся.

Цены на модели F7 и F7x в России начинаются от 1 миллиона 499 тысяч и 1 миллиона 549 тысяч рублей. За внедорожники H5 и H9 просят минимум 1 миллион 299 тысяч и 2 миллиона 525 тысяч рублей соответственно.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 08:25
Молодцы китайцы. Слава Поднебесной!

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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