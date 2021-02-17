Казахстанец попал в список Forbes Next 1000

Молодой изобретатель из Казахстана Элисар Нурмагамбетов попал в список Forbes Next 1000, передает zakon.kz.



27-летний уроженец Казахстана Нурмагамбетов объединился с 66-летним Амиром Сандерджи из Танзании в 2019 году для создания Consilienz, системы программного обеспечения, которая выявляет финансовые преступления, такие как отмывание денег и мошенничество, а также торговлю людьми. Преступные предприятия, замаскированные под бизнес, сейчас имеют только 10%-ный шанс быть выявленными, но финансовые учреждения, правоохранительные органы и правительственные учреждения используют Consilienz для обнаружения рискованных транзакций с его обширной базой данных исследуемых субъектов, включая информацию из списков наблюдения, корпоративные записи и многое другое.



Элисар включен в список в категории Корпоративные технологии, на сайте указано, что на данный момент он находится в Кливленде, штат Огайо.



Forbes Next 1000 - рейтинг новаторов и вдохновляющих лидеров малого бизнеса из всех сфер и отраслей в США. Это престижный список предпринимателей, самофинансируемых магазинов и стартапов с предварительным доходом или финансированием менее 10 миллионов долларов. Попасть в рейтинг - это успех.