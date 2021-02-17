Казахстанец попал в список Forbes Next 1000

Молодой изобретатель из Казахстана Элисар Нурмагамбетов попал в список Forbes Next 1000, передает zakon.kz.
27-летний уроженец Казахстана Нурмагамбетов объединился с 66-летним Амиром Сандерджи из Танзании в 2019 году для создания Consilienz, системы программного обеспечения, которая выявляет финансовые преступления, такие как отмывание денег и мошенничество, а также торговлю людьми. Преступные предприятия, замаскированные под бизнес, сейчас имеют только 10%-ный шанс быть выявленными, но финансовые учреждения, правоохранительные органы и правительственные учреждения используют Consilienz для обнаружения рискованных транзакций с его обширной базой данных исследуемых субъектов, включая информацию из списков наблюдения, корпоративные записи и многое другое.
Элисар включен в список в категории Корпоративные технологии, на сайте указано, что на данный момент он находится в Кливленде, штат Огайо.
Forbes Next 1000 - рейтинг новаторов и вдохновляющих лидеров малого бизнеса из всех сфер и отраслей в США. Это престижный список предпринимателей, самофинансируемых магазинов и стартапов с предварительным доходом или финансированием менее 10 миллионов долларов. Попасть в рейтинг - это успех.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.