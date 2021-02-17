Миллиарды и самолеты: конфисковано имущество букмекерской конторы «Олимп»

Конфисковано имущество ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
«Алмалинским районным судом 16 февраля 2021 года удовлетворено ходатайство прокурора города Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz», которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет.
Судебным актом обращено в доход государства 3,6 миллиарда тенге, четыре воздушных судна и три автомашины», – говорится в сообщении.
В суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем, отмечают в горпрокуратуре.
Напомним, в Алмалинском районном суде Алматы рассматривают уголовное дело в отношении владельцев и сотрудников трех компаний – ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet», через которые работала букмекерская контора. На скамье подсудимых – 12 работников и учредителей этих организаций. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов.
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