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Казахстанцы не могут снять пенсионные на лечение – депутат требует наказать чиновников

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Казахстанцы не могут снять пенсионные на лечение – депутат требует наказать чиновников
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов считает, что следует законодательно установить конкретные сроки принятия подзаконных актов. До сих пор не введены в действие Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на свое лечение, передает корреспондент zakon.kz.

Жамалов напомнил, что месяц назад он обращался с запросом относительно утверждения правил изъятия гражданами части пенсионных средств для улучшения их жилищных условий.

Эти Правила приняты правительством и казахстанцы уже начали использовать свои накопления на погашение ипотеки или приобретение жилья. Но, как оказалось, поручение президента страны и нормы закона остаются выполнены лишь наполовину, - сказал он на пленарном заседании Мажилиса, обращаясь с депутатским запросом к главе Минздрава и председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

При этом, по его словам, Минздравом до сих пор не введены в действия Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на свое лечение.

В настоящее время, как мне сказали, данный приказ находится на рассмотрении в Минюсте. С соблюдением всех процедур в лучшем случае эти правила вступят в силу в марте. И это несмотря на данные представителями министерства многочисленные обещания. Вообще, я давно заметил, что самый верный признак неисполнения обещания, данного чиновниками – это та легкость, с которой они его дают… А ведь предполагалось, что граждане смогут использовать свои накопления на лечение важных заболеваний, требующих радиохирургического лечения, протонной терапии, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоматологические услуги, медицинскую реабилитацию, - указал мажилисмен.

Жамалов недоумевает, неужели в министерстве не понимают, что это жизненно важные для граждан вопросы?

Они касаются нашего главного богатства - здоровья людей. Или чтобы разработать и утвердить подзаконный акт, каждому министерству теперь нужно напоминать об этом из парламента? Хотя эта их прямая функция, - возмутился депутат.

Также кроме жилья и лечения пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное управление управляющим компаниям. Реестр частных управляющих компаний формируется Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Но понять, где этот реестр и как его искать, так никто и не знает.

Вся эта ситуация уже похожа на саботаж исполнения поручения президента.

Прошу Минздрав и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в кратчайшие сроки принять все необходимые акты по реализации норм закона по использованию гражданами своих пенсионных накоплений. Следует также провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности госслужащих ответственных за их разработку и согласование, - заявил парламентарий.

Еще он предложил в дальнейшем в законах, предусматривающих разработку подзаконных актов, устанавливать конкретные сроки их принятия.

К сожалению, создается впечатление, что некоторые наши чиновники предпочитают руководствоваться в своей профессиональной деятельности не теми законами, которые принимает парламент страны, а так называемым Пятым законом Сирила Паркинсона, который гласит: "Если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется", - заключил депутат.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 12:21
Мы своими пенсионными должны сами распоряжаться, а не то что нам предлагают. Человек выходя на пенсию, тратит эти деньги по своему усмотрению, почему же здесь нам ставят условия? Так не должно быть в корне.
 
 

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