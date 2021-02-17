Мужчина угнал и раскрутил экскаватор в Нур-Султане

Пьяный житель Караганды угнал в Нур-Султане экскаватор и заставил его вращаться посреди дороги, передает Tengrinews.kz.Случай произошел в районе столичного вокзала "Нурлы жол".По данным полиции Нур-Султана, сообщение об экскаваторе со спящим в кабине водителем поступило к ним в 5 утра. Сотрудники остановили транспорт и задержали водителя."30-летний мужчина был доставлен в территориальное Управление полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что транспорт он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы.Оказалось, что угонщик сам работает экскаваторщиком и приехал в Нур-Султан из Караганды."Приехав к другу в гости и изрядно выпив, после посиделок он вышел на улицу, увидел неподалеку экскаватор, подошел к нему и дернул ручку. Оказалось, что двери транспорта были открыты, ключи находились внутри. Завести машину ему не представляло труда, он выехал на дорогу. Дальнейшие действия он не помнил, очнулся, когда приехали полицейские", - отметили в департаменте.Хозяин экскаватора припарковал транспорт недалеко от строительного объекта, а о его пропаже узнал уже от полицейских. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса ("Угон").