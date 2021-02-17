«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Февраля
+3...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.62 KZT
  • €1 = 506.28 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина угнал и раскрутил экскаватор в Нур-Султане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Мужчина угнал и раскрутил экскаватор в Нур-Султане
Кадр из видео
Пьяный житель Караганды угнал в Нур-Султане экскаватор и заставил его вращаться посреди дороги, передает Tengrinews.kz.

Случай произошел в районе столичного вокзала "Нурлы жол".

По данным полиции Нур-Султана, сообщение об экскаваторе со спящим в кабине водителем поступило к ним в 5 утра. Сотрудники остановили транспорт и задержали водителя.

"30-летний мужчина был доставлен в территориальное Управление полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что транспорт он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы.

Оказалось, что угонщик сам работает экскаваторщиком и приехал в Нур-Султан из Караганды.

"Приехав к другу в гости и изрядно выпив, после посиделок он вышел на улицу, увидел неподалеку экскаватор, подошел к нему и дернул ручку. Оказалось, что двери транспорта были открыты, ключи находились внутри. Завести машину ему не представляло труда, он выехал на дорогу. Дальнейшие действия он не помнил, очнулся, когда приехали полицейские", - отметили в департаменте.

Хозяин экскаватора припарковал транспорт недалеко от строительного объекта, а о его пропаже узнал уже от полицейских. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса ("Угон").



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика