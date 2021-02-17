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FlyArystan установил лимит на провоз ручной клади

Просмотров:979 Опубликовано: Сегодня, 15:28
FlyArystan установил лимит на провоз ручной клади
Фото из открытых источников
С 1 марта 2021 года лоукостер FlyArystan вводит новые правила провоза ручной клади, передает Liter.kz.

Называются новые правила – Piece Concept. Теперь с собой на борт можно взять лишь одну единицу ручной клади, не тяжелее пяти килограмм и не больше габаритов 56:23:36 сантиметров.

В авиакомпании уточнили, что каждый предмет (дамская сумочка, фотоаппарат/видеокамера, цветы, ноутбук, рюкзак и так далее) будет считаться за одну единицу. То есть пронести с собой на борт можно что-то одно.

У клиентов будет возможность увеличить вес ручной клади до 10 килограмм. Если же пассажир летит с ребенком младше двух лет, то у него будет возможность взять еще одну ручную кладь с вещами ребенка. Также можно взять с собой складную детскую коляску.

Раньше у лоукостера действовало ограничение на ручную кладь – не тяжелее пяти килограммов и не больше габаритов 56:45:20 сантиметров.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 4 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 20:13
Да и правильно! Посмотрите как с Алматы летают, огромные сумари тащут как ручную и пытаются впихнуть в эту полочку. Одна сумка занимает в б полку, которая рассчитана на 2-3 пассажиров.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:56
Трость, или, не дай Бог, костыль считаются багажём? А два костыля?

Жить нужно непременно хорошо
 
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G32 (Посетители) Сегодня, 16:34
За такие цены это нормальные условия. Я считаю.
 
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  • ЁмоЁ
  • 14679677
  • Ingul
  • User_90
 Riddik (Посетители) Сегодня, 16:31
К лету скажут что на борт можно заходить только в купальниках и плавках и ни какой ручной клади а то расход топлива большой
 
 

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