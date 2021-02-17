FlyArystan установил лимит на провоз ручной клади

С 1 марта 2021 года лоукостер FlyArystan вводит новые правила провоза ручной клади, передает Liter.kz.



Называются новые правила – Piece Concept. Теперь с собой на борт можно взять лишь одну единицу ручной клади, не тяжелее пяти килограмм и не больше габаритов 56:23:36 сантиметров.



В авиакомпании уточнили, что каждый предмет (дамская сумочка, фотоаппарат/видеокамера, цветы, ноутбук, рюкзак и так далее) будет считаться за одну единицу. То есть пронести с собой на борт можно что-то одно.



У клиентов будет возможность увеличить вес ручной клади до 10 килограмм. Если же пассажир летит с ребенком младше двух лет, то у него будет возможность взять еще одну ручную кладь с вещами ребенка. Также можно взять с собой складную детскую коляску.



Раньше у лоукостера действовало ограничение на ручную кладь – не тяжелее пяти килограммов и не больше габаритов 56:45:20 сантиметров.