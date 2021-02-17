Противник законопроекта о бытовом насилии﻿ был судим за изнасилование несовершеннолетней

Один из активных противников законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. Информацию подтвердили в городском суде Нур-Султана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Речь идет о юристе Мадияре Альжаппарове, который активно выступает против законопроектов, разработанных в защиту детей и женщин. В социальных сетях появилась информация, что в 2010 году он был осужден за изнасилование несовершеннолетней и приговорен к семи годам лишения свободы.



"На днях борец за сохранение традиций, культуры и независимости Казахстана Анатолий Ким повесил в Instagram фотографию подарка - казахской камчи, подаренной "братом по оружию" под ником madiyar_advokat. Правда, противник закона о бытовом насилии забыл упомянуть, что тот самый Мадияр-адвокат - бывший сотрудник правоохранительных органов, осужденный за два изнасилования. Одна из жертв "адвоката" - несовершеннолетняя", - сообщил Telegram-канал "Ветер левого берега".



Как сообщили в городском суде Нур-Султана, Мадияр Альжаппаров был осужден за изнасилование и насильственные действия.



"Альжаппаров Мадияр Аймурзаевич был осужден Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Астаны в июле 2010 года. Ему было назначено семь лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного пунктами "б", "г", "д" части 2 статьи 120 и пунктами "б", "г", "д" части 2 статьи 121 Уголовного кодекса", - сообщили в пресс-службе столичного суда.



Позже 44-летний Мадияр Альжаппаров в Instagram прокомментировал историю о своем прошлом. По словам юриста, на данный момент он не имеет судимости и не считает себя виновным в этом преступлении.



"По существу ухода от сути обсуждения и перехода на личности сообщаю: судимости на данный момент не имею. Не я первый и, к сожалению, не последний, кто столкнулся с несправедливостью. Виновным себя не считаю. Но я не эксплуатирую образ жертвы, а делаю все возможное для того, чтобы справедливости в нашей стране было больше. Ни от кого не скрываюсь, фамилию не менял, из страны не сбежал, детей воспитываю на своей родной земле. Как говорили наши предки: "Лучше быть рабом на своей земле, чем царем на чужой".



Мы обсуждаем не людей, а законы. Важно то, что те поправки, которые предлагаются, не имеют надлежащей правовой проработки, а не то, кто эти поправки предлагает. Например, в интернете есть информация о том, что господин Сорос - основатель фондов, благодаря работе одного из которых стало возможным внесение этих поправок в наше законодательство, в годы Второй мировой войны служил карателем на стороне фашистов. Но мы не используем аргументы такого рода, хотя вам они, видимо, кажутся существенными.



Мы не приемлем предлагаемые вами поправки не по этой причине, а потому что считаем, что они вредны для наших граждан и будущего их детей, для нашего общества в целом. Потому что ненормально забирать детей из семей, где они рождены и воспитываются, только на основании подозрения или доноса, да еще и на усмотрение отдельно взятого участкового инспектора, многие из которых подвержены коррупционным проявлениям.



Здесь и сейчас мы занимаемся тем, что формулируем законы, которые должны работать спустя еще много лет, и даже после того, как не будет уже ныне здравствующих сторонников и противников этого закона, поэтому мы должны руководствоваться необходимостью и полезностью тех проектов, которые предлагаются к принятию в нашей стране, а не своим отношением к тем, кто эти проекты поддерживает, или, наоборот, не приемлет.



Об обстоятельствах, послуживших причиной вынесения столь бурно обсуждаемого здесь приговора, могу сказать, что правовые последствия исчерпаны, а возможность его обжалования для меня не утрачена", - написал он.