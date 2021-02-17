В Казахстане запущен счетчик бюджетных средств, выделенных парламентским партиям

Предприниматель и политолог Санжар Бокаев запустил сайт-счетчик
, демонстрирующий в реальном времени, сколько бюджетных средств получили к этому моменту политпартии, прошедшие в парламент.
«Содержание политических партий за счет государства является самой бесполезной тратой в республиканском бюджете. Не поленился, нанял разработчиков, чтобы показать казахстанцам, как много и бесполезно тратится денег на партии», - пояснил Бокаев в Facebook.
По его подсчетам, три партии, прошедшие в мажилис, получат совокупно за год из бюджета более 8,4 млрд. тенге, в том числе правящая партия «Нур Отан» - 6,6 млрд. тенге, «Ак жол» - 1 млрд. тенге, Народная партия – более 850 млн. тенге.
«Какой бизнес может похвастаться таким «кэшем»? А самое главное, где результат? Вот, почему я вправе требовать от партий прозрачности и эффективности! И каждый из нас должен быть требовательнее к ним», - отметил Бокаев.