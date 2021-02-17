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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане запущен счетчик бюджетных средств, выделенных парламентским партиям

Просмотров:524 Опубликовано: Сегодня, 17:04
В Казахстане запущен счетчик бюджетных средств, выделенных парламентским партиям
Фото из открытых источников
Предприниматель и политолог Санжар Бокаев запустил сайт-счетчик, демонстрирующий в реальном времени, сколько бюджетных средств получили к этому моменту политпартии, прошедшие в парламент.

«Содержание политических партий за счет государства является самой бесполезной тратой в республиканском бюджете. Не поленился, нанял разработчиков, чтобы показать казахстанцам, как много и бесполезно тратится денег на партии», - пояснил Бокаев в Facebook.

По его подсчетам, три партии, прошедшие в мажилис, получат совокупно за год из бюджета более 8,4 млрд. тенге, в том числе правящая партия «Нур Отан» - 6,6 млрд. тенге, «Ак жол» - 1 млрд. тенге, Народная партия – более 850 млн. тенге.

«Какой бизнес может похвастаться таким «кэшем»? А самое главное, где результат? Вот, почему я вправе требовать от партий прозрачности и эффективности! И каждый из нас должен быть требовательнее к ним», - отметил Бокаев.


Источник: vlast.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:30
А с какого перепугу партии должны содержаться за счет бюджета, то есть за счет народных налогов?
Пусть содержат себя за счет членских взносов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 17:15
Вот, почему все хотят открыть партию.
 
 

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