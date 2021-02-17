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Снятие пенсионных на лечение: утвержден список медицинских услуг

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 18:03
Снятие пенсионных на лечение: утвержден список медицинских услуг
Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение, передает Tengrinews.kz.

По данным Минздрава, приказ досрочно утвержден 15 февраля и зарегистрирован в Министерстве юстиции 17 февраля. Он вводится в действие со дня его первого официального опубликования и будет опубликован в ближайшее время.

Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит гражданам Казахстана дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, включены:

- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;
- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);
- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;
- радионуклидная и радиойодтерапия;
- радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож);
- протонная терапия;
- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Отмечается, что перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.


Источник: Tengrinews.kz
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