«Имеют право мыться»: адвокат заявил о незаконном увольнении полицейских Семея

Известный адвокат Жангельды Сулейманов считает, что полицейских Семея, отдыхавших в сауне, наказали незаконно, передает Azattyq Rýhy.
Напомним, в Сети появилось фото отдыхающих в сауне полицейских. Они якобы отмечали назначение нового начальника МПС Центрального отдела полиции Семея Ришата Сунгатова. За столом были подчиненные нового руководителя – участковые инспекторы.
После проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины Сунгатова освободили от занимаемой должности. Участковых инспекторов привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц Управления полиции и Центрального отдела полиции Семея.
По мнению адвоката, сотрудники ничего противозаконного не сделали.
«Пошли они в сауну и сфотались, возможно 50 грамм приняли. Но это все законно! Госслужащие имеют право мыться, кушать, пить и фотаться», – пишет Жангельды Сулейманов в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он отметил, что поведение госслужащих во внеслужебное время регулируется Этическим кодексом, который запрещает находиться в состоянии опьянения в общественном месте.
«Но на фото никто не выглядит пьяным. Да и невозможно это определить по фото, только экспертиза может это сделать», – добавил юрист.
Адвокат уверяет, что если полицейских уволили только за фото, то это незаконно. Он готов помочь правоохранителям добиваться справедливости в суде.
«Если они нарушили карантин, то их можно привлечь как простых граждан, но не как полицейских», – заметил Сулейманов.
Он попросил МВД РК восстановить всех уволенных из-за этого инцидента сотрудников и отменить им выговоры.
«Если этого не будет, то завтра всех госслужащих будут фотать в ресторанах и саунах и увольнять», – заключил адвокат.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz