«Имеют право мыться»: адвокат заявил о незаконном увольнении полицейских Семея

Известный адвокат Жангельды Сулейманов считает, что полицейских Семея, отдыхавших в сауне, наказали незаконно, передает Azattyq Rýhy.



Напомним, в Сети появилось фото отдыхающих в сауне полицейских. Они якобы отмечали назначение нового начальника МПС Центрального отдела полиции Семея Ришата Сунгатова. За столом были подчиненные нового руководителя – участковые инспекторы.



После проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины Сунгатова освободили от занимаемой должности. Участковых инспекторов привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц Управления полиции и Центрального отдела полиции Семея.



По мнению адвоката, сотрудники ничего противозаконного не сделали.



«Пошли они в сауну и сфотались, возможно 50 грамм приняли. Но это все законно! Госслужащие имеют право мыться, кушать, пить и фотаться», – пишет Жангельды Сулейманов в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



Он отметил, что поведение госслужащих во внеслужебное время регулируется Этическим кодексом, который запрещает находиться в состоянии опьянения в общественном месте.



«Но на фото никто не выглядит пьяным. Да и невозможно это определить по фото, только экспертиза может это сделать», – добавил юрист.



Адвокат уверяет, что если полицейских уволили только за фото, то это незаконно. Он готов помочь правоохранителям добиваться справедливости в суде.



«Если они нарушили карантин, то их можно привлечь как простых граждан, но не как полицейских», – заметил Сулейманов.



Он попросил МВД РК восстановить всех уволенных из-за этого инцидента сотрудников и отменить им выговоры.



«Если этого не будет, то завтра всех госслужащих будут фотать в ресторанах и саунах и увольнять», – заключил адвокат.