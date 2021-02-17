«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Февраля
+3...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.8 KZT
  • €1 = 502.87 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Имеют право мыться»: адвокат заявил о незаконном увольнении полицейских Семея

Просмотров:1030 Опубликовано: Сегодня, 19:30
«Имеют право мыться»: адвокат заявил о незаконном увольнении полицейских Семея
Фото из открытых источников
Известный адвокат Жангельды Сулейманов считает, что полицейских Семея, отдыхавших в сауне, наказали незаконно, передает Azattyq Rýhy.

Напомним, в Сети появилось фото отдыхающих в сауне полицейских. Они якобы отмечали назначение нового начальника МПС Центрального отдела полиции Семея Ришата Сунгатова. За столом были подчиненные нового руководителя – участковые инспекторы.

После проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины Сунгатова освободили от занимаемой должности. Участковых инспекторов привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобождены ряд должностных лиц Управления полиции и Центрального отдела полиции Семея.

По мнению адвоката, сотрудники ничего противозаконного не сделали.

«Пошли они в сауну и сфотались, возможно 50 грамм приняли. Но это все законно! Госслужащие имеют право мыться, кушать, пить и фотаться», – пишет Жангельды Сулейманов в Facebook (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что поведение госслужащих во внеслужебное время регулируется Этическим кодексом, который запрещает находиться в состоянии опьянения в общественном месте.

«Но на фото никто не выглядит пьяным. Да и невозможно это определить по фото, только экспертиза может это сделать», – добавил юрист.

Адвокат уверяет, что если полицейских уволили только за фото, то это незаконно. Он готов помочь правоохранителям добиваться справедливости в суде.

«Если они нарушили карантин, то их можно привлечь как простых граждан, но не как полицейских», – заметил Сулейманов.

Он попросил МВД РК восстановить всех уволенных из-за этого инцидента сотрудников и отменить им выговоры.

«Если этого не будет, то завтра всех госслужащих будут фотать в ресторанах и саунах и увольнять», – заключил адвокат.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 20:51
Павлиашвили на вас не хватает.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика