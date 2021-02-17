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Кардиологи: Кофе полезен для сердца

Просмотров:298 Опубликовано: Вчера, 20:57
Кардиологи: Кофе полезен для сердца
Фото из открытых источников
Специалисты Американской кардиологической ассоциации утверждают, что употребление кофе, не только не вредит сердцу, но еще и наоборот снижает риск развития сердечной недостаточности, сообщает zakon.kz.

Изучив ряд исследований, аналитики Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что у людей, которые регулярно пьют кофе, риск болезней сердца ниже по сравнению с теми, кто игнорирует этот напиток, передает CNN.

Результаты показывают, что одна чашка кофе в день снижает риск сердечной недостаточности на 5–12%, а когда человек выпивает две-три чашки черного кофе в день, то угроза болезни сердца снижается сразу на 30%.

Новые результаты, опубликованные в журнале Circulation: Heart Failure, основаны на данных 21 тысячи взрослых американцев, за которыми исследователи наблюдали около десяти лет. Ученые сравнили их с данными исследований о рисках атеросклероза и здоровье сердечно-сосудистой системы. Во всех трех случаях частота сердечной недостаточности значительно снизилась у людей, которые ежедневно пили одну или несколько чашек кофе с кофеином.

- Три исследования показывают, что употребление кофе связано со снижением риска сердечной недостаточности, кофе может быть частью здорового рациона питания, если пить без добавления сахара и жирных молочных продуктов, таких как сливки, - рассказал доктор Пенни Крис-Этертон из университета штата Пенсильвания

При этом она отметила, что нет возможности доказать причинно-следственную связь.

Необходимо отметить, что в большинстве исследований чашка кофе составляет 226 граммов. Кроме того, кофеин может быть опасен, если употреблять более четырех чашек кофе в день.

Предыдущие исследования показали, что людям с нарушением сна или неконтролируемым диабетом следует проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять кофеин в свой рацион.


Источник: zakon.kz
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