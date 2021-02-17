ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального

Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)
Решение было принято в соответствии с правилом регламента суда о применении обеспечительных мер. Минюст заявил, что такое решение не будет выполнено, назвал его «грубым вмешательством» и «явно политическим»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального.
Заседание палаты судей прошло 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. «Эта мера должна быть применена незамедлительно», — подчеркивается в постановлении.
До того, как принять решение по обращению адвокатов Навального, ЕСПЧ задал правительству России несколько вопросов, сказано в сообщении пресс-службы Страсбурга. Суд спросил, сохраняется ли риск для жизни оппозиционера после «смертельной атаки с использованием нервно-паралитического вещества» в свете того, что преступники не были установлены; какие меры предпринимаются для защиты Навального, в том числе в заключении; соответствуют ли условия его содержания европейским стандартам. Россия ответила, что Навальный «содержится в должным образом охраняемом помещении, а его камера находится под видеонаблюдением». Суд принял решение применить правило 39, «приняв во внимание характер и степень риска для жизни заявителя», — сказано в релизе ЕСПЧ.
Министр юстиции Константин Чуйченко назвал решение беспрецедентным. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение. В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи. Это «явно политическое» решение «может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — заявил Чуйченко
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.