«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 18 Февраля
-3...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.8 KZT
  • €1 = 502.87 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального

Просмотров:91 Опубликовано: Вчера, 23:33
ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального
Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)
Решение было принято в соответствии с правилом регламента суда о применении обеспечительных мер. Минюст заявил, что такое решение не будет выполнено, назвал его «грубым вмешательством» и «явно политическим»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Заседание палаты судей прошло 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. «Эта мера должна быть применена незамедлительно», — подчеркивается в постановлении.

До того, как принять решение по обращению адвокатов Навального, ЕСПЧ задал правительству России несколько вопросов, сказано в сообщении пресс-службы Страсбурга. Суд спросил, сохраняется ли риск для жизни оппозиционера после «смертельной атаки с использованием нервно-паралитического вещества» в свете того, что преступники не были установлены; какие меры предпринимаются для защиты Навального, в том числе в заключении; соответствуют ли условия его содержания европейским стандартам. Россия ответила, что Навальный «содержится в должным образом охраняемом помещении, а его камера находится под видеонаблюдением». Суд принял решение применить правило 39, «приняв во внимание характер и степень риска для жизни заявителя», — сказано в релизе ЕСПЧ.


Министр юстиции Константин Чуйченко назвал решение беспрецедентным. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение. В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи. Это «явно политическое» решение «может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — заявил Чуйченко


Источник: РБК
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика