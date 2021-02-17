ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального

Решение было принято в соответствии с правилом регламента суда о применении обеспечительных мер. Минюст заявил, что такое решение не будет выполнено, назвал его «грубым вмешательством» и «явно политическим»



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального.



Заседание палаты судей прошло 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. «Эта мера должна быть применена незамедлительно», — подчеркивается в постановлении.



До того, как принять решение по обращению адвокатов Навального, ЕСПЧ задал правительству России несколько вопросов, сказано в сообщении пресс-службы Страсбурга. Суд спросил, сохраняется ли риск для жизни оппозиционера после «смертельной атаки с использованием нервно-паралитического вещества» в свете того, что преступники не были установлены; какие меры предпринимаются для защиты Навального, в том числе в заключении; соответствуют ли условия его содержания европейским стандартам. Россия ответила, что Навальный «содержится в должным образом охраняемом помещении, а его камера находится под видеонаблюдением». Суд принял решение применить правило 39, «приняв во внимание характер и степень риска для жизни заявителя», — сказано в релизе ЕСПЧ.





Министр юстиции Константин Чуйченко назвал решение беспрецедентным. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение. В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи. Это «явно политическое» решение «может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — заявил Чуйченко