Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:
в городе Нур-Султан - 24 351 (+127), в городе Алматы - 24 156 (+112), в ВКО - 21 503 (+50), в Атырауской области - 16 882 (+34), в Павлодарской области - 16 839 (+111), в Карагандинской области - 15 005 (+45), в Акмолинской области - 13 023 (+77), в ЗКО - 12 473 (+61), в СКО - 12 024 (+31), в Костанайской области - 11 782 (+68), в Алматинской области - 10 380 (+46), в городе Шымкент - 6 051 (+11), в Жамбылской области - 5 820 (+13), в Туркестанской области - 4 240 (+7), в Мангистауской области - 4 190 (+11), в Актюбинской области - 4 165 (+14), в Кызылординской области - 3 768 (+9).
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