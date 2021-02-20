Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:



в городе Нур-Султан - 24 351 (+127),

в городе Алматы - 24 156 (+112),

в ВКО - 21 503 (+50),

в Атырауской области - 16 882 (+34),

в Павлодарской области - 16 839 (+111),

в Карагандинской области - 15 005 (+45),

в Акмолинской области - 13 023 (+77),

в ЗКО - 12 473 (+61),

в СКО - 12 024 (+31),

в Костанайской области - 11 782 (+68),

в Алматинской области - 10 380 (+46),

в городе Шымкент - 6 051 (+11),

в Жамбылской области - 5 820 (+13),

в Туркестанской области - 4 240 (+7),

в Мангистауской области - 4 190 (+11),

в Актюбинской области - 4 165 (+14),

в Кызылординской области - 3 768 (+9).