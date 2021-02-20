Жомарт Ертаев может получить еще 9 лет тюрьмы

Экс-банкир Жомарт Ертаев может получить еще один тюремный срок, передает Today.kz со ссылкой на КТК.



Бывший советник главы банка RBK уже отбывает наказание, которое ему вынесли ранее, за беспрецедентные хищения - 144 миллиардов тенге.



Суд над Ертаевым прошел в прошлом году, после того, как его удалось экстрадировать из России, где он скрывался. Тогда бывший банкир просил о прощении для себя и подельников. Но, несмотря на это, его приговорили к 11 годам тюрьмы.



Теперь к этому сроку может добавиться еще один: обвинение просит для осужденного 9 лет уже по другому уголовному делу.



По версии следствия, на протяжении 6 лет бизнесмен выводил крупные суммы из банка по поддельным документам. Полученные деньги соучастники делили между собой. Как утверждают прокуроры, Ертаев забирал себе по 10-20 процентов. Новый процесс может затянуться. В этом деле 430 томов.