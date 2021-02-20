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"Это было чудовище". Рыболовы поймали окуня длиной больше человеческого роста

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 09:06
"Это было чудовище". Рыболовы поймали окуня длиной больше человеческого роста
© foxnews.com
Во Флориде двое местных профессиональных рыболовов поймали гигантского варшавского окуня длиной больше человеческого роста, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News.

Джошуа Йоргенсен и Джейсон Бойлл пытались выловить огромную глубоководную рыбину с 2019 года. Наконец, удача им улыбнулась. Мужчины поймали окуня в Мексиканском заливе в 225 километрах от Форт-Майерса.

В качестве приманки рыбаки закинули удочки с полосатой лакедрой, а спустя пять минут уже начало клевать. Рыболовы боролись с окунем почти 20 минут, им приходилось по очереди сматывать леску на катушку.

"Это было чудовище! Когда рыба показалась у поверхности, мы заорали. Нам даже в голову не приходило, как трудно будет затащить ее на лодку. Ее переносили на борт через планшир четверо взрослых мужчин", - рассказал Йоргенсен.

И это неудивительно, длина "морского монстра" превышала два метра, а вес - 133 килограмма. Фото и видео своего необычного улова мужчины опубликовали в своем блоге.



Источник: Tengrinews.kz
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