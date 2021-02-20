"Это было чудовище". Рыболовы поймали окуня длиной больше человеческого роста

Во Флориде двое местных профессиональных рыболовов поймали гигантского варшавского окуня длиной больше человеческого роста, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News.
Джошуа Йоргенсен и Джейсон Бойлл пытались выловить огромную глубоководную рыбину с 2019 года. Наконец, удача им улыбнулась. Мужчины поймали окуня в Мексиканском заливе в 225 километрах от Форт-Майерса.
В качестве приманки рыбаки закинули удочки с полосатой лакедрой, а спустя пять минут уже начало клевать. Рыболовы боролись с окунем почти 20 минут, им приходилось по очереди сматывать леску на катушку.
"Это было чудовище! Когда рыба показалась у поверхности, мы заорали. Нам даже в голову не приходило, как трудно будет затащить ее на лодку. Ее переносили на борт через планшир четверо взрослых мужчин", - рассказал Йоргенсен.
И это неудивительно, длина "морского монстра" превышала два метра, а вес - 133 килограмма. Фото и видео своего необычного улова мужчины опубликовали в своем блоге.
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