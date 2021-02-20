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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Америка вернулась!" Байден выступил с обвинениями в адрес Путина

Просмотров:831 Опубликовано: Сегодня, 09:21
"Америка вернулась!" Байден выступил с обвинениями в адрес Путина
© Reuters
Президент США Джо Байден в пятницу выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, Байден заявил о "переломном моменте", который сейчас наступил в мировой борьбе между демократией и автократией.

"В слишком многих странах, в том числе в Европе и США, демократические процессы находятся под угрозой... Историки изучат этот момент и напишут о нем. Это переломный момент. И я всем сердцем верю, что демократия должна восторжествовать", - сказал он.

Глава Белого дома заявил о возвращении Америки на мировую арену и назвал сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем".

"Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", - сказал Байден.

Президент США отметил, что крупнейшие демократии с рыночной экономикой должны работать вместе над решением проблем, которые создают другие крупные страны, такие как Россия и Китай, а также решать многочисленные глобальные проблемы, начиная с нераспространения ядерного оружия и заканчивая изменениями климата и кибербезопасностью.

Так, Байден подчеркнул, что Россия, по его мнению, "злонамеренно" и целенаправленно предпринимала действия для дестабилизации обстановки в США, Европе и других странах. Он призвал союзников поддержать Вашингтон.

Что касается Китая, второй по величине экономики в мире, Байден призвал демократические государства работать вместе, чтобы противодействовать политике китайского правительства, которую он охарактеризовал как "противоречащую нашим ценностям".

"Соперничество с Китаем будет жестким, но это то, чего я ожидаю и что я приветствую", - сказал президент США.

По словам Байдена, российский президент Владимир Путин стремится ослабить европейский альянс, и подчеркнул свою неизменную поддержку территориальной целостности Украины.

"Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или столь же коррумпирована в сравнении с (Россией). Но мир знает, что это неправда, в том числе знают об этом и граждане России. Путин... хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость. Потому что Кремлю намного проще запугивать... отдельные государства, чем вести переговоры с сильным и сплоченным трансатлантическим сообществом", - заявил он.

В связи с этим, по словам Байдена, "отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной проблемой для Европы и США". Кроме того, борьба с "безрассудством России" и кибератаками на компьютерные сети в США, Европе и по всему миру "стала критически важной для защиты нашей коллективной безопасности".

Американский лидер добавил, что "проблемы, связанные с Россией, могут отличаться от проблем с Китаем, но они столь же реальны".



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Empro
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:16
Empro,
да понятное дело что можно уже вообще особо не слушать что они там говорят и заявляют. Былой наивности в правительстве РФ больше нет.
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:01
master_kz,
Сомневаюсь, что у них будет независимость, они уже давно на игле США, которые и развалили СССР, боясь, что мы будем сильнее.
 
-1
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Budweiser
  • ЁмоЁ
  • GuF
  • Empro
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:16
По словам Байдена, российский президент Владимир Путин стремится ослабить европейский альянс,

Ну да, СССР давно нет, а этот альянс все ширится к границам со своими железками и не дальновидными санкциями по указке. Интересно, Европа вообще станет когда нибудь независимой?-))
 
-2
  • saktau
  • kz1990
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЁмоЁ
  • elek
  • sergei 66
  • Budweiser
  • Empro
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:44
Лучше бы этот пиндос занялся своим Техасом, который замерзает при 10 градусах мороза, где все замерзло и люди гибнут.
 
-7
  • Ingul
  • Lady_kz
  • sergei 66
  • ЁмоЁ
  • master_kz
  • elek
  • Empro
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  • Pavelmwest
  • GuF
  • kz1990
 saktau (Посетители) Сегодня, 11:17
Да здраствует Байден. Защитник демократии во всем мире. Да здраствует США. Хорошо что в мире имеется такая великая страна номер 1.
 
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  • HiWatch
 Empro (Посетители) Сегодня, 10:48
Да, конечно, а в США чистая демократия. Что где у кого урвать, кого под себя положить, прикормив пряником или силой .
 
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  • kz1990
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:30
Ничего нового и конструктивного по делу.
 
 

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