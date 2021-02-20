"Америка вернулась!" Байден выступил с обвинениями в адрес Путина

Президент США Джо Байден в пятницу выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".В частности, Байден заявил о "переломном моменте", который сейчас наступил в мировой борьбе между демократией и автократией."В слишком многих странах, в том числе в Европе и США, демократические процессы находятся под угрозой... Историки изучат этот момент и напишут о нем. Это переломный момент. И я всем сердцем верю, что демократия должна восторжествовать", - сказал он.Глава Белого дома заявил о возвращении Америки на мировую арену и назвал сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем"."Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", - сказал Байден.Президент США отметил, что крупнейшие демократии с рыночной экономикой должны работать вместе над решением проблем, которые создают другие крупные страны, такие как Россия и Китай, а также решать многочисленные глобальные проблемы, начиная с нераспространения ядерного оружия и заканчивая изменениями климата и кибербезопасностью.Так, Байден подчеркнул, что Россия, по его мнению, "злонамеренно" и целенаправленно предпринимала действия для дестабилизации обстановки в США, Европе и других странах. Он призвал союзников поддержать Вашингтон.Что касается Китая, второй по величине экономики в мире, Байден призвал демократические государства работать вместе, чтобы противодействовать политике китайского правительства, которую он охарактеризовал как "противоречащую нашим ценностям"."Соперничество с Китаем будет жестким, но это то, чего я ожидаю и что я приветствую", - сказал президент США.По словам Байдена, российский президент Владимир Путин стремится ослабить европейский альянс, и подчеркнул свою неизменную поддержку территориальной целостности Украины."Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или столь же коррумпирована в сравнении с (Россией). Но мир знает, что это неправда, в том числе знают об этом и граждане России. Путин... хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость. Потому что Кремлю намного проще запугивать... отдельные государства, чем вести переговоры с сильным и сплоченным трансатлантическим сообществом", - заявил он.В связи с этим, по словам Байдена, "отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной проблемой для Европы и США". Кроме того, борьба с "безрассудством России" и кибератаками на компьютерные сети в США, Европе и по всему миру "стала критически важной для защиты нашей коллективной безопасности".Американский лидер добавил, что "проблемы, связанные с Россией, могут отличаться от проблем с Китаем, но они столь же реальны".