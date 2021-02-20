В Казахстане побит рекорд рождаемости

Официальные данные говорят о том, что 2020-й год стал рекордным по рождаемости в Казахстане, передает zakon.kz.
По предварительным данным Бюро национальной статистики за январь-декабрь 2020 года в стране зарегистрировано 425,6 тыс. родившихся, что на 22,6 тыс. человек или на 5,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 8,5 тыс. человек или на 2% больше, чем в 1987 году (предыдущий рекорд числа родившихся – 417,1 тыс. человек).
За указанный период 2020 года в городской местности число родившихся составило 248,7 тыс. человек или 58,4%, в сельской – 176,9 тыс. человек или 41,6%.
Более половины всех родившихся зарегистрировано в 6-ти регионах страны: в Туркестанской (14,4%), Алматинской областях (12,7%), г. Алматы (8,3%), г.Шымкент (7,4%), г.Нур-Султан (7%) и Жамбылской (6,9%) области.
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