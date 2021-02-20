«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 20 Февраля
-3...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.97 KZT
  • €1 = 507.12 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Учредителем офшора в Люксембурге, владеющего "Казахтелекомом", оказался человек с именем и фамилией племянника Назарбаева

Просмотров:1129 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Учредителем офшора в Люксембурге, владеющего "Казахтелекомом", оказался человек с именем и фамилией племянника Назарбаева
Фото из открытых источников
Казахстанец Кайрат Сатыбалдыулы указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., которая владеет более 24% акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком". Это следует из документов люксембургского реестра LRB, полученных казахской службой Радио Свобода. Имя, фамилия, дата рождения учредителя офшорной компании полностью совпадают с персональными данными племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Казахтелеком" занимает практически монопольное положение на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг. Компания ранее заявляла, что среди его совладельцев есть люксембургская компания, но не раскрывала ее конечных бенефициаров. Информация о Кайрате Сатыбалдыулы стала доступной лишь благодаря тому, что Люксембург обнародовал данные о собственниках зарегистрированных в этом европейском государстве компаний. До этого Люксембург на протяжении многих лет хранил в тайне подобную информацию, но три года назад Европейский союз в рамках борьбы с отмыванием денег обязал государство рассекретить сведения.

Сатыбалдыулы ранее не делал каких-либо заявлений о связи с Skyline Investment Company S.A. Никаких комментариев о владении "Казахтелекомом" не делал и сам Назарбаев.

Информация о капитале, прибыли и убытках офшорной компании указана в тенге – национальной валюте Казахстана. По данным финансовой отчетности за 2018 год, совокупные активы Skyline Investment Company S.A. превысили 87 миллиардов тенге (по курсу того времени около $266 млн), убытки составили 21 миллион тенге.

25-процентный пакет акций "Казахтелекома" оказался в руках люксембургской компании в 2018 году после того, как ценные бумаги ей были переданы компанией одного из богатейших бизнесменов Казахстана Александра Клебанова. Сделка была разрешена правительством, которое тогда возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Условия сделки неизвестны.

По данным Forbes за 2018 год, Кайрат Сатыбалдыулы владел состоянием в $163 млн и входил в топ 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Он был одним из основных акционеров АО "Kaspi.kz" (30%), через которое владел долей в АО "Kaspi Bank". Ему также принадлежали ТОО "Амир LTD", ТОО "Корпорация Дүние", ТОО "Дуние-Кузет" и ТОО "Дүние-Агро". Помимо этого, он был независимым директором АО "Группа компаний "Аллюр" и президентом ОЮЛ "Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов".

Информацию об активах Сатыбалдыулы в последующие годы Forbes не публиковал.



Источник: currenttime.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Куато
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 12:24
Все что нужно знать о борьбе с коррупцией в КЗ
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:37
...убытки составили 21 миллион тенге.
Может скинемся чтобы покрыть убытки? uhmylka
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика