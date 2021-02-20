Учредителем офшора в Люксембурге, владеющего "Казахтелекомом", оказался человек с именем и фамилией племянника Назарбаева

Казахстанец Кайрат Сатыбалдыулы указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., которая владеет более 24% акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком". Это следует из документов люксембургского реестра LRB, полученных казахской службой Радио Свобода. Имя, фамилия, дата рождения учредителя офшорной компании полностью совпадают с персональными данными племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева."Казахтелеком" занимает практически монопольное положение на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг. Компания ранее заявляла, что среди его совладельцев есть люксембургская компания, но не раскрывала ее конечных бенефициаров. Информация о Кайрате Сатыбалдыулы стала доступной лишь благодаря тому, что Люксембург обнародовал данные о собственниках зарегистрированных в этом европейском государстве компаний. До этого Люксембург на протяжении многих лет хранил в тайне подобную информацию, но три года назад Европейский союз в рамках борьбы с отмыванием денег обязал государство рассекретить сведения.Сатыбалдыулы ранее не делал каких-либо заявлений о связи с Skyline Investment Company S.A. Никаких комментариев о владении "Казахтелекомом" не делал и сам Назарбаев.Информация о капитале, прибыли и убытках офшорной компании указана в тенге – национальной валюте Казахстана. По данным финансовой отчетности за 2018 год, совокупные активы Skyline Investment Company S.A. превысили 87 миллиардов тенге (по курсу того времени около $266 млн), убытки составили 21 миллион тенге.25-процентный пакет акций "Казахтелекома" оказался в руках люксембургской компании в 2018 году после того, как ценные бумаги ей были переданы компанией одного из богатейших бизнесменов Казахстана Александра Клебанова. Сделка была разрешена правительством, которое тогда возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Условия сделки неизвестны.По данным Forbes за 2018 год, Кайрат Сатыбалдыулы владел состоянием в $163 млн и входил в топ 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Он был одним из основных акционеров АО "Kaspi.kz" (30%), через которое владел долей в АО "Kaspi Bank". Ему также принадлежали ТОО "Амир LTD", ТОО "Корпорация Дүние", ТОО "Дуние-Кузет" и ТОО "Дүние-Агро". Помимо этого, он был независимым директором АО "Группа компаний "Аллюр" и президентом ОЮЛ "Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов".Информацию об активах Сатыбалдыулы в последующие годы Forbes не публиковал.