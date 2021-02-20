Дверца шкафа отвалилась в больнице на глазах у акима Даниала Ахметова

АЛМАТЫ, 20 фев – Sputnik. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в социальных сетях рассказал о казусах, произошедших при посещении сельской больницы.В ходе своей рабочей поездки в Кайнар аким посетил местный госпиталь. Во время осмотра он решил открыть один из шкафчиков – медсестра пыталась убедить его не делать этого. Однако Ахметов настоял на своем и открыл его. В результате дверца просто отвалилась."Качество медицинских услуг и уход за состоянием здания больницы сельского округа вызывает много вопросов. Например, в ходе обхода у меня на глазах отвалилась дверь от шкафа, где хранятся лекарства, и, к сожалению, медсестры пытаются это скрыть. В палатах нет воды, дверные ручки вовсе отсутствуют, ибо с трудом открываются и закрываются", - отметил Ахметов.Он добавил, что в этом году будут выделены дополнительные средства на ремонт и приобретение необходимого оборудования, пообещал обновить аппарат УЗИ. Управление здравоохранения должно приступить к работе по запуску родильного блока, отметил аким.Напомним, ранее сообщалось, что герб Казахстана упал с трибуны во время выступления акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева на отчетной встрече с населением.