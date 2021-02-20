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Дверца шкафа отвалилась в больнице на глазах у акима Даниала Ахметова

Просмотров:825 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Дверца шкафа отвалилась в больнице на глазах у акима Даниала Ахметова
© Photo: предоставлено пресс-службой акима ВКО
АЛМАТЫ, 20 фев – Sputnik. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в социальных сетях рассказал о казусах, произошедших при посещении сельской больницы.

В ходе своей рабочей поездки в Кайнар аким посетил местный госпиталь. Во время осмотра он решил открыть один из шкафчиков – медсестра пыталась убедить его не делать этого. Однако Ахметов настоял на своем и открыл его. В результате дверца просто отвалилась.



"Качество медицинских услуг и уход за состоянием здания больницы сельского округа вызывает много вопросов. Например, в ходе обхода у меня на глазах отвалилась дверь от шкафа, где хранятся лекарства, и, к сожалению, медсестры пытаются это скрыть. В палатах нет воды, дверные ручки вовсе отсутствуют, ибо с трудом открываются и закрываются", - отметил Ахметов.

Он добавил, что в этом году будут выделены дополнительные средства на ремонт и приобретение необходимого оборудования, пообещал обновить аппарат УЗИ. Управление здравоохранения должно приступить к работе по запуску родильного блока, отметил аким.



Напомним, ранее сообщалось, что герб Казахстана упал с трибуны во время выступления акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева на отчетной встрече с населением.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:58
Интересно в столице так-же дверцы на шкафах в больницах отваливаются? Или типа столица далеко и от туда ничего не видно.
 
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  • kaireke
  • Empro
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:18
У нас 2021 год начался в стране с того что всё падает. rofl smeh
 
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 kaireke (Посетители) Сегодня, 13:17
Что там шкафы, новые дома падали... К сожалению у нас в стране всё на соплях висит, чуть тронь и отваливаются кусками...
 
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  • kz1990
  • 618965450
  • Космос
  • Куато
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:03
Как и всё в стране))))
 
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  • Empro
  • ЁмоЁ
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 Budweiser (Посетители) Сегодня, 12:56
Подсталом, а ещё дороги платные делают агашки, самим не стремно?))))
 
 

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