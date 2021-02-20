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Гибель пятерых детей в Жамбылской области: названа предварительная причина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Гибель пятерых детей в Жамбылской области: названа предварительная причина
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
Озвучена предварительная причина пожара в Жанатасе, в результате которого погибли пятеро детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бахыт Ратаев.

"По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 стастьи 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности). По предварительным данным специалистов центра судебных экспертиз, смерть наступила по причине отравления угарным газом, а пожар возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала, предположительно, постельные принадлежности. Окончательные причины пожара будут озвучены по результатам всех необходимых экспертиз", - сказал Ратаев.

Начальник департамента по ЧС Ермек Момбаев озвучил предварительные данные исследования пожарно-технической лаборатории.

"Пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Очаг возгорания был в детской комнате. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. При проведении исследований передвижной пожарно-технической лабораторией на месте происшествия неисправной проводки и электрооборудования, буржуек и других дополнительных приборов обогрева не обнаружено, дом подключен к центральному отоплению", - отметил глава ДЧС.

Председатель специальной комиссии, заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек отметил, что пострадавшей семьей оказывается вся необходимая помощь.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия распоряжением акима области создана комиссия, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, прокуратуры, департамента полиции, департамента по ЧС и других ответственных госорганов. Члены комиссии вчера выехали на место трагедии и продолжают работу. С нашей стороны оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологов и содействие в организации похорон", - добавил Жазылбек, выразив соболезнования пострадавшей семье.

По его данным, отец семейства работает в медицинском учреждении, мать находится в декретном отпуске (работает учителем в школе).

Также он опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о пострадавшей при пожаре 60-летней женщине.

"Данная информация не соответствует действительности. Других пострадавших нет", - подчеркнул Жазылбек.

Напомним, трагедия произошла 19 февраля. В пятиэтажном жилом доме загорелась квартира на третьем этаже. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения, которые остались без присмотра взрослых. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. Все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались.


Источник: Tengrinews.kz
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