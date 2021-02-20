Навальный проведет в колонии 2,5 года - суд

Постановление об отмене условного осуждения Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу, вскоре его могут начать исполнять, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Сегодня Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет.



Позже в субботу, здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если и там судья сегодня вынесет Навальному приговор, то согласно закону его могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции на решение по делу о клевете.



Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб по делу о клевете не потребуется - уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия в апелляционных процессах по видеосвязи из колонии.



Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.



До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. В целом лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.



Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".