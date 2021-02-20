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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Навальный проведет в колонии 2,5 года - суд

Просмотров:482 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Навальный проведет в колонии 2,5 года - суд
Фото: РИА Новости
Постановление об отмене условного осуждения Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу, вскоре его могут начать исполнять, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет.

Позже в субботу, здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если и там судья сегодня вынесет Навальному приговор, то согласно закону его могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции на решение по делу о клевете.

Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб по делу о клевете не потребуется - уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия в апелляционных процессах по видеосвязи из колонии.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.

До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. В целом лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 18:27
И пошёл я к себе
В Коми АССР
По этапу, не в мягком вагоне.
Сигаретку подвесил
На «ихний» манер…
Не ищите меня в Вашингтоне.
 
-1
  • Сергей Владимиров
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  • sergei 66
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 18:16
Цитата: Neo_454
Путина весь цивилизованный мир презирает
Дайте определение "цивилизованному миру", иначе ваше высказывание как ТРОЛЛЕМ не назовёшь
 
-1
  • montgomery
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  • 302847066
  • Сергей Владимиров
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 16:14
babe,
Где дети Путина, Медведева, Пескова?

babe,
https://www.timpul.md/ru/articol/Pochemu-deti-putina-medvedeva-lavrova-jivut-v-e
vrope-i-sua-58806.html

https://www.timpul.md/ru/articol/Pochemu-deti-putina-medvedeva-lavrova-jivut-v-e
vrope-i-sua-58806.html
 
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  • Empro
  • Сухов.
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:50
Цитата: Neo_454
Путина весь цивилизованный мир презирает

А на конференциях весь цивилизованный мир так совсем не говорит, на равных говорит-))

Цитата: babe
Путин слишком снисходительно с Навальным.

А разве президенты судейством занимаются? Судья может слишком
 
-7
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  • Сухов.
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  • Сергей Владимиров
  • 302847066
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:33
Путина весь цивилизованный мир презирает
 
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  • Сергей Владимиров
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  • Сухов.
 babe (Посетители) Сегодня, 15:07
Маловато дали, жаль ! Путин слишком снисходительно с Навальным.
 
 

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