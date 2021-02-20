Платить по счетам со слезами на щеках: Расходы казахстанцев все-таки берут «под колпак»

Теперь казахстанцам придется платить налоги, каждый раз перечисляя средства с карты на карту. Вице-премьер поручил обратить внимание на предпринимательские доходы, получаемые за счет переводов, и вновь поднял тему НДС. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» расскажет о наболевшем вопросе.



19 февраля вице-премьер Алихан Смаилов указал министерству финансов на необходимость решения проблемы фискализации средств, получаемых предпринимателями через мобильные приложения.



Ведомство, видя, как сильно в период карантина выросли показатели безналичного расчета, кусают локти от того, что не смогли лоббировать эту идею раньше.



Согласно анализу ассоциации финансистов Казахстана, объем онлайн-транзакций за прошлый год вырос в 2,6 раза и составил 34,6 трлн тенге.



«Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы расширяются. Но вместе с тем стоит задача, чтобы полноценно охватить налогообложением деятельность предпринимателей, которые обязаны платить соответствующие налоги», — сказал вице-премьер.



Позже в Минфине поспешили успокоить казахстанцев, заверив, что фискализация денежных переводов затронет только предпринимателей. Однако подобный вопрос уже обсуждался ранее.



В 2019 году Минфин планировало проверять денежные транзакции казахстанцев, которые посредством перевода уклонялись от НДС. Тогда первый вице-министр финансов уведомил, что будет введена система категоризации платежей, которая прояснит, за товар деньги пришли или за благотворительность.



Тогда эта инициатива вызвала негодование со стороны общественности, так как предполагала, что деньги будут сниматься с получателя.



В частности, юрист Жангельды Сулейманов раскритиковал планы по реализации данной идеи, подчеркивая некомпетентность органов в данном вопросе.



«Чиновник говорит, что будет удерживаться налог с источника, а платить будут те, кто получает. Поясню на примере: человек перевел другому один миллион тенге. По словам чиновника, банк переведет 900 тысяч, так как обязан удержать с источника 10 процентов. Кроме того, банк удержит с получателя 10 процентов. Значит, к получателю придет 800 тысяч. Поэтому, чтобы получатель получил один миллион, мы должны перевести один миллион 250 тысяч. Со слов чиновника, это двойное налогообложение», — говорится в посте Жангельды в Facebook.



Так, планы вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, по словам юриста, противоречили существующему кодексу.



Ажиотаж вокруг данной темы поднялся до такой степени, что успокаивать горячие головы пришлось президенту. Тогда, подчеркнув, что эта проблема очень волнует общество, Касым-Жомарт Кемелевич поручил снять вопрос с повестки дня.



И вот спустя полтора года мы вновь возвращаемся к регулированию денежных переводов.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов считает, что с введением всеобщего декларирования проблема решится сама. А регулирование денежных переводов будет в интересах самого предпринимателя.



«Поэтому правильно говорить о том, что налоги нужно платить всегда вне зависимости от того, на какие счета поступают доходы», — резюмирует бизнес-омбудсмен.



Пока неизвестно, насколько тщательно проработана эта концепция, однако, зная нынешние тенденции в вопросах законотворчества, нам остается надеяться на лучшее.